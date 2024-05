Ioan Ovidiu Sabău a confirmat transferul jucătorului de la FCSB! Mesaj direct pentru Nistor și Chipciu

La baraj, echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău se va duela cu Universitatea Craiova, care a încheiat pe locul al treilea în Superliga României.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Informațiile despre Ovidiu Popescu sunt adevărate!”

La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău s-a declarat încântat că echipa sa rămâne cu șanse la calificarea în cupele europene. Totuși, ”Șepcile Roșii” vor avea o misiune dificilă în meciul cu Universitatea Craiova.

Tehnicianul a confirmat transferul lui Ovidiu Popescu la U Cluj, fotbalistul care nu își va mai prelungi contractul cu FCSB, și a avut un mesaj pentru veteranii din lotul ardelenilor, Dan Nistor și Alex Chipciu.

”Sunt foarte bucuros pentru că am rămas în cursă pentru calificarea în Conference League. Am putea încheia sezonul senzațional. Pentru noi ar fi o performanță extraordinară pentru acest club, pentru jucători, pentru mine. Am ajuns până aici și trebuie să credem în noi.

N-am reușit să credem în noi suficient în prima repriză. Aveam nevoie să ținem mai mult de minge, să ieșim mai mult la joc. Oțelul a căzut fizic după 30 de minute, era normal, au încercat la începutul meciului să marcheze gol, să-și ușureze munca. Au jucat trei jocuri într-o săptămână, nu e ușor. Trebuia să avem multă răbdare. În repriza a doua au venit acele contratacuri.

La pauză a fost o discuție mai aprinsă. Le-am spus jucătorilor că pot mult mai mult, că este păcat că au ajuns până aici și să ratăm iarăși un obiectiv și să pierdem bani. În prima repriză am dat senzația că suntem în vacanță. Cred că informațiile despre Ovidiu Popescu sunt adevărate (n.r. a semnat cu U Cluj). Mi-aș dori să rămână Chipciu și Nistor, dar e alegerea lor”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul jocului.