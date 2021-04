Ioan Niculae poate iesi din inchisoare dupa doua luni! Ce se intampla cu patronul Astrei dupa sentinta de cinci ani

Ioan Niculae poate fi eliberat dupa doar doua luni de inchisoare, chiar daca a fost condamnat pe cinci ani de zile.

Ioan Niculae a fost arestat in luna februarie si a primit o condamnare de cinci ani de inchisoare cu executare pentru coruptie in dosarul "Interagro", totusi patronul echipei Astra Giurgiu poate fi eliberat dupa doar doua luni, potrivit G4Media.

Niculae a executat deja fractia de o treime, impusa in cazul detinutilor care au varsta de peste 60 de ani, inca din luna februarie, cand a fost condamnat, dupa cum a explicat avocatul acestuia, Adrian Georgescu, pentru sursa citata.

O treime din pedeapsa de 5 ani primita de omul de afaceri inseamna aproximativ 600 de zile, considerate deja executate in urma contopirii ultimei pedepse cu prima, cea din dosarul "Mita la PSD".

Eliberarea sa va fi luata in discutie la inceputul saptamanii viitoare, la Comisia de liberari conditionate din cadrul penitenciarului Rahova.

La prima sa incarcerare, Niculae a incercat de 4 ori sa obtina eliberarea mai devreme. Tribunalul Dambovita, cel care a admis cererea omului de afaceri, a tinut cont inclusiv de comportamentul sau in spatele gratiilor, dar si de cele 5 carti pe care le-ar fi scris in perioada detentiei.

Omul de afaceri a fost condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul Interagro. In plus, instanta i-a interzis lui Niculae si dreptul de a fi actionar, asociat sau administrator al unei societati comerciale, pe o durata de 3 ani dupa executarea pedepsei principale.

Motivul condamnarii este dosarul 'Interagro', cand a fost derulat un contract fictiv in perioada august 2008 - martie 2009, intre Intergagro SA si Libarom Agri SRL.

Obiectul contractului a fost prestarea unoer servicii de publicitate, iar in baza lui, au fost inregistrare in contabilitatea primei firme operatiuni false, prin care acestea nu au mai platit taxele si impozitele catre bugetul de stat.