Ioan Niculae i-a facut plangere penala lui Hategan! Patronul Astrei, scos din minti: "Trebuia sa le dam meciul, sa ne bata 3-0! Hategan FURA! Si daca jucam pe Marte tot pierdeam!"

Ovidiu Hategan a anulat un gol al Astrei in minutul 2 al partidei cu CFR Cluj.

Ioan Niculae, patronul Astrei, a anuntat ca a vorbit cu avocatii si i-a facut plangere lui Ovidiu Hategan.

"Oriunde am juca, la Giurgiu, Londra sau pe Marte, daca ne arbitreaza Hategan, pierdem", a spus Ioan Niculae.

Patronul Astrei nu a fost in tara ca sa vina la meci, insa sustine ca staff-ul trebuia sa odihneasca jucatorii, pentru ca oricum pierdeau cu Hategan. Niculae a anuntat ca il sustine pe Multescu pana la finalul campionatului, la fel si pe Alibec.

Ioan Niculae este foarte suparat pe cei din conducere pentru ca "nu au facut scandal" cand au aflat ca arbitreaza Hategan.

Ovidiu Hategan a anulat un gol Astrei in minutul 2 al partidei cu CFR Cluj. Arbitrul a creat confuzie deoarece in prima faza a validat reusita, apoi a dictat fault in atac. Reluarile TV au demonstrat ca Lullaku nu l-a faultat pe Arlauskis.