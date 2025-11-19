După un sezon cu 25 de goluri marcate, Louis Munteanu a ajuns în atenția mai multor cluburi din străinătate, însă patronul Ioan Varga a avansat sume exorbitante. Nu mai departe de finalul lunii octombrie, omul de afaceri anunța că transferul nu se poate face pentru mai puțin de 18 milioane de euro, sumă la care să se adauge și procente dintr-un viitor transfer.

Ioan Becali: "Când vorbim de 17-18 milioane pentru Louis Munteanu înseamnă că o luăm razna, măi, copii!"



Impresarul Ioan Becali consideră exagerată suma cerută de CFR Cluj și face o comparație cu Gigi Becali, care și el avea așteptări foarte mari în urmă cu câțiva ani de la vânzarea lui Florinel Coman.



"Când vorbim de 17-18 milioane înseamnă că o luăm razna, măi, copii! Înseamnă că vorbim ca Mitică Dragomir. Ce, vărul meu (n.r - Gigi Becali) nu a crezut în toți cei pe care i-a luat de la Constanța? Tănase, Coman, Radaslavescu, toți. L-am avut în birou pe Coman cu o echipă din MLS, 11 milioane! Mi-a zis: 'Du-te, mă de aici, vreau 25!'. Uite, s-a dat cu 4-5, joacă, nu joacă și așa mai departe.



Dacă Munteanu pleacă pe 6 milioane, e o sumă foarte bună pentru el, dar acești copii au oferte de 6-7-8 milioane și nu sunt lăsați să plece. Orice jucător care are ofertă bună pentru el și echilibrată pentru club, pleacă oricând", a spus Ioan Becali, prezent la lansarea de la București a filmului "Bölöni – legenda care ne leagă"

Louis Munteanu este acum foarte departe de forma din sezonul trecut. Cu multe meciuri ratate, atacantul lui CFR Cluj a înscris doar două goluri în stagiunea curentă.

