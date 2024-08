Întrebat dacă face parte din ”echipa a doua” a lui CFR Cluj, Louis Munteanu a reacționat imediat

Astfel, ardelenii lui Dan Petrescu au ajuns la 10 puncte acumulate și au urcat pe locul 5 în clasamentul din Superliga României.

Louis Munteanu: ”Trebuie să ne facem treaba unde ne bagă Mister!”

La finalul meciului, Louis Munteanu a vorbit despre concurența pe post de la CFR Cluj și a transmis că este fericit pentru victoria ardelenilor, chiar dacă nu a reușit să înscrie în partida cu FC Botoșani.

”Am mai avut momente și anul trecut, mă bucur că am trecut prin astfel de lucruri. Acum am mai multă experiență și nu am de ce să fiu supărat. Mă bucur pentru victoria echipei. Măcar cu asta să rămân, importantă a fost victoria, nu am luat gol, deci jucăm bine și sper să continuăm așa.

De ce să ne supărăm? Trebuie să ne facem treaba unde ne bagă Mister, să demonstrăm că merităm să intrăm și în Europa. Este un meci greu, au jucători de calitate în atac, ne-a arătat și Mister. Trebuie să rezistăm la presiunea lor și să gestionăm bine momentele jocului.

Cred că a văzut toată lumea cât de fericit sunt aici, cât de bine joc. M-am simțit foarte bine în seara asta și sper să continuăm așa”, a spus Louis Munteanu la finalul partidei.

Clasamentul din Superliga României