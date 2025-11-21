Echipa lui Robert Ilyes a controlat jocul în condiții dificile, pe o ceață densă care a acoperit aproape jumătate din meci. Anderson Ceara a deschis scorul, Vlad Pop a restabilit egalitatea cu un șut de la aproape 50 de metri, iar Eppel le-a adus victoria gazdelor în minutul 75.

Întrebarea care l-a făcut pe Robert Ilyes să răbufnească: „Vă rog să nu mă provocați!”

După meci, Ilyes și-a felicitat jucătorii și a recunoscut că victoria a fost meritată, dar flash-interviul s-a încins în momentul în care discuția a ajuns la următoarea adversară. Etapa viitoare, Csikszereda joacă în Giulești, iar întrebarea despre Rapid, echipa pentru care Ilyes a evoluat între 2002 și 2005, l-a iritat vizibil.

„Vă rog să nu mă provocați, știți unde mă duc. E greu în momentul de față să vorbesc. Mă duc acasă. Este o presiune imensă pentru mine și nu vreau să declar nimic”, a spus antrenorul la flash-interviuri.

Victoria cu Unirea Slobozia duce Csikszereda pe locul 13, cu 16 puncte, la egalitate cu CFR Cluj, înaintea derby-ului cu Rapid, programat vineri, 28 noiembrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

