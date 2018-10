INTERVIU // "Printul" Cristea e designer: "In atelierul meu sunt ca Gigi Becali - eu centrez, eu dau cu capul!"

Adrian Cristea (34 ani) a devenit designer vestimentar si nu mai calca pe stadioane.

Adrian "Printul" Cristea a renuntat la fotbal in vara anului trecut si a devenit designer vestimentar, deschizandu-si un atelier micut si cochet la demisolul unei cladiri din centrul Bucurestiului, peste drum de vila unde locuiesc impresara Anamaria Prodan si antrenorul Laurentiu Reghecampf, la doar cateva minute de mers pe jos de Stadionul Dinamo. In atelier sau, decorat cu gust cu tapet de matase si cu rafturi din lemn masiv, Cristea isi expune propriile creatii, costume de lux la comanda pentru barbati, si mai nou, haine pentru doamne, si spune ca nu mai vrea sa revina in fotbal, nici ca antrenor, nici ca oficial.

Adrian, ce faci de cand te-ai lasat de fotbal?

Aveam un magazin de imbracaminte impreuna cu un partener, dar mi-am dat seama ca lucrurile amestecate nu sunt bune. De anul acesta sunt pe cont propriu, am deschis un magazin care ofera serviciu meet to measure barbatilor, adica tot ce inseamna costume de zi, costume business, costume de seara, costume de ceremonie, paltoane. Am inceput sa ofer servicii meet to measure si sexului frumos, doamnelor si domnisoarelor. Nu stiu daca sunt mai usor de multumit barbatii decat femeile, dar cred ca femeile se imbraca mult mai bine decat barbatii, sunt mai atente ce pun pe ele, sunt mai atente cum ies in societate. Si-au dat seama ca, de multe ori, prima impresie este decisiva. Tot ce vedeti aici este facut dupa ideile mele, dupa cum as vedea eu un barbat bine imbracat, un barbat la moda.

Iti place mai mult decat fotbalul?

Da, imi place mai mult decat fotbalul. Este un business facut din pasiune. Intotdeauna mi-a placut sa ma imbrac cat mai frumos. Primul costum adevarat l-am achizitionat acum vreo 7-8 ani. La inceput erau si eu mai tanar, eram cu un jeans, un tricou, o geaca de piele poate... Mi-am dat seama ca imi place sa imi pun o camasa curata, un sacou, pantaloni de lana. Fiecare dupa preferinte, nu pot sa condamn pe cineva. Exista conceptia ca, daca te imbraci elegant, ai bani. E vorba de cum iti place sa apari in societate.

Conteaza pentru un fotbalist bun si cum se prezinta, cat de elegant este?

Sigur, conteaza tot, e un ansamblu. Cum te prezinti si in teren, dar si in afara lui. Cand esti cunoscut, lumea te judeca mereu.

E o afacere banoasa? Castigi mai mult decat in fotbal?

Sunt la inceput, de anul acesta sunt pe cont propriu si e o afacere de viitor.

Faptul ca erai un fotbalist cu imaginatie te-a ajutat in meseria asta?

Si in teren, si acum, sunt un om cu imaginatie, cu talent. Si aici trebuie sa ai un anumit talent. Lucrurile in design si in moda tin de finete, o singura cusatura sau o singura linie care nu e la locul ei sare in ochi, la fel ca o pasa data adversarului la fotbal.

Baietilor de la nationala U21 le faci o tinuta pe masura performantei, calificarea la Campionatul European?

Pai, merita. Trebuie! S-au calificat la Campionatul European, toti ochii vor fi pe ei, trebuie sa se prezinte corespunzator si din punct de vedere vestimentar. Trebuie sa arate la fel de bine precum joaca. Vreau sa ii felicit, avand in vedere nivelul fotbalului romanesc eu zic ca este o performanta mare ce au facut ei. Chiar ar trebui sa ii facem o statuie lui Gheorghe Hagi, avand in vedere ca academia lui produce fotbalisti an de an. Sau stadionul national sa se cheme "Gheorghe Hagi", ca o recunoastere pentru munca depusa si pentru ca mentine fotbalul la un nivel cat de cat ok. Daca nu era Gheorghe Hagi, zic eu ca nu mai era nici aceasta calificare, ramaneam in acest an doar cu eliminarea in fata luxemburghezilor.

Te-ai lasat discret de fotbal. Esti sigur ca e definitiv? Esti multumit de ce ai realizat in cariera?

Am luat-o pe alt drum, nu ma mai atrage fotbalul. Am terminat-o definitiv cu fotbalul, am incheiat. Daca voiam sa mai joc, putem sa mai joc usor cativa ani. Daca nu sunt la o echipa buna, cum am fost invatat, sa ma bat pentru trofee, nu mai am tragere de inima. Asa, sa ma duc sa joc la un nivel mai inferior, nu m-as vedea. Am castigat si trofee, am fost si la echipa nationala, per ansamblu sunt multumit. Dar intotdeauna se poate mai bine. Am zis, nu ma mai atrage fotbalul, nu imi place sa am sef. Ca sa prinzi un post de antrenor sau conducator, trebuie sa ai relatii. Nu ma mai atrage, pur si simplu, imi vad de businessul meu, ma concentrez pe acest lucru si fotbalul doar il privesc.

Daca dezvolti un brand vestimentar puternic, o sa cumperi o echipa?

Doamne ajuta! Asa sa fie! Dar sunt inca departe, sunt la inceput de drum in noua meserie. Vedem cand voi fi milionar in ce investesc mai repede. Poate ma fac patron de club de fotbal.

Cum ti se pare situatia in care a ajuns Dinamo?

Tot campionatul romanesc cred ca e intr-o scadere evidenta. Este haos, cum sa fie? Si la Dinamo, si la CFR, chiar si la Steaua este haos, cred ca e cuvantul cel mai potrivit. Nici macar cu aceasta calificare a nationalei de tineret nu cred ca se intrevede o normalitate in viitor. In primul rand, trebuie sa investim si sa producem, ca sa culegem roadele. Daca ar fi 5-6 academii in toata tara de genul Viitorului, fotbalul romanesc ar fi mult mai puternic.

Te mai duci la meciuri sau te uiti la televizor?

Ma uit doar la televizor. Pe stadion nu am mai fost de ceva timp, ultimul meci la care am fost a fost Steaua - Dinamo, 3-3, ala a fost singurul meci la care am fost pe stadion.

In atelierul tau cum esti? Ai grija de tot? Supervizezi tot? Dai indicatii? Esti un fel de Gigi Becali?

Da, eu aleg materialele, culorile, modelele, cum sa fie, cum sa se faca. Eu centrez, eu dau cu capul. Pe de o parte e de inteles si Gigi Becali, pe de alta parte te gandesti si la antrenor. Becali e un om care da bani, mai mult sau mai putin din banii lui, si te gandesti ca e normal sa intervina. Ca o face prea agresiv sau se implica prea mult in unele decizii, asta e alta treaba. La noi inca nu se scot bani multi din marketing sau televizari si atunci trebuie facute compromisuri. Juventus a scot banii pe transferul lui Ronaldo intr-o luna, doar din vanzarea de tricouri, nu a imprumutat patronul clubul cu bani.

Exista vreun jucator in Liga 1 care seamana cu tine, care are aceeasi tehnica?

Nu stiu, nu imi vine nimeni in minte. Sunt multi jucatori talentati. Jucatorii romani nu au dus niciodata lipsa de talent. Imi place Ianis Hagi, e un fotbalist foarte bun, are calitati foarte bune. Am jucat si impotriva lui. Sau a jucat el impotriva mea... Sper sa ajunga la nivelul lui Gheorghe Hagi, toata lumea isi doreste, daca nu sa il si depaseasca, dar ii va fi foarte greu.