Întăriri pentru FCSB: Reghecampf vine înapoi cu doi oameni. Mihai Stoica a confirmat

Întăriri pentru FCSB: Reghecampf vine înapoi cu doi oameni. Mihai Stoica a confirmat Superliga
SPORT.RO
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Tehnicianul care ar urma să-l înlocuiască pe Marius Baciu (51 de ani) are acordul conducerii de a-și aduce cu el și oamenii de încredere.

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Din articol

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) își face „încălzirea“ pentru a debuta în al treilea mandat pe care îl va avea, ca antrenor, la FCSB, după cele din 2012-2014 și 2015-2017.

În precedentele sale experiențe, la clubul patronat de Gigi Becali, „Reghe“ a cucerit un total de patru trofee și a făcut campanii memorabile în Champions League, faza grupelor (!), dar și în Europa League. Acum, el va găsi o formație la ani-lumină distanță de aceste faze, în derivă, inclusiv în campionatul intern! FCSB a picat în play-out, în sezonul trecut, iar acum riscă să ajungă tot acolo, la ce rezultate a înregistrat în primele zece etape.

În acest context, „Reghe“ va avea mult de muncă. Practic, el e în postura „pompierului“ care a fost chemat să stingă focul. Și nu va veni singur înapoi, ci cu doi dintre oamenii săi de încredere.

Viorel Dinu și Adrian Popa, în stafful FCSB-ului

În ultimii ani, primul asistent al lui Reghecampf, la toate formațiile pe care le-a pregătit, a fost Viorel Dinu (foto, 46 de ani). Fost atacant, acesta a evoluat la echipe, precum FC Brașov, Concordia Chiajna, Universitatea Cluj, Poli Iași și Snagov. După retragere, la capătul sezonului 2016-2017, Viorel Dinu a fost alături de „Reghe“ cam peste tot.

Pe lângă Viorel Dinu, din stafful noului „principal“, la FCSB, va face parte și preparatorul fizic, Adrian Popa. Acesta a lucrat ultima dată, sub comanda lui Reghecampf, la Al-Hilal Omdurman (Sudan). Dar n-a mai prins avionul spre Tunisia, pentru că aici, la Esperance, preparatorul fizic a fost un localnic, Salim Al-Abraq.

Prezent la Prima Sport, Mihai Stoica a confirmat că Viorel Dinu și Adrian Popa vor fi cooptați, alături de „Reghe“, în stafful tehnic al roș-albaștrilor.

„Reghecampf vine cu Viorel Dinu și Adrian Popa, a nu se confunda cu fotbalistul (n.r. – râde)“, a spus președintele Consiliului de Administrație.

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