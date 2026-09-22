Întăriri pentru FCSB: Reghecampf vine înapoi cu doi oameni. Mihai Stoica a confirmat

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) își face „încălzirea“ pentru a debuta în al treilea mandat pe care îl va avea, ca antrenor, la FCSB, după cele din 2012-2014 și 2015-2017.

În precedentele sale experiențe, la clubul patronat de Gigi Becali, „Reghe“ a cucerit un total de patru trofee și a făcut campanii memorabile în Champions League, faza grupelor (!), dar și în Europa League. Acum, el va găsi o formație la ani-lumină distanță de aceste faze, în derivă, inclusiv în campionatul intern! FCSB a picat în play-out, în sezonul trecut, iar acum riscă să ajungă tot acolo, la ce rezultate a înregistrat în primele zece etape.

În acest context, „Reghe“ va avea mult de muncă. Practic, el e în postura „pompierului“ care a fost chemat să stingă focul. Și nu va veni singur înapoi, ci cu doi dintre oamenii săi de încredere.

Viorel Dinu și Adrian Popa, în stafful FCSB-ului