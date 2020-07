Inca un salariu platit de fanii PATRONI de la Dinamo! Jucatorii au datoriile acoperite pana in martie. Intalnire de ultima ora cu milionarii spanioli

Prietenii lui Talnar au venit s-o ia pe Dinamo! S-au vazut inca de vineri cu Ministrul Vela si cu viceprimarul de la Sectorul 2 pentru a discuta despre situatia noului stadion din Stefan cel Mare.

In weekend a avut loc si o intalnire cu reprezentantii ProgramDDB, iar tratativele cu Negoita continua. Ibericii sunt reprezentati la negocieri de un fost om politic din Alba Iulia, prieten bun cu Talnar. Oamenii lui Pablo Cortacero promit lucruri mari la Dinamo: investitii masive si o transformare din temelii a clubului. Miercuri e programata o vizita la stadionul lui Dinamo.

Pana sa se miste lucrurile in privinta noilor patroni, tot suporterii 'tin' echipa. Conform informatiilor www.sport.ro, fanii ar fi achitat salariile pe luna martie pentru fotbalistii de la Dinamo. Banii ar urma sa intre in conturile jucatorilor maine.

Program DDB detine 20% din actiunile lui Dinamo si are o luna la dispozitie pentru preluarea pachetului majoritar al clubului. In aceasta perioada are loc un audit la club.