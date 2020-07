Umilit si NEPLATIT! Mihalcea n-a luat NICIUN ban de la Dinamo in 4 luni si a fost dat afara pentru ca 'a gresit schimbarile'

Adrian Mihalcea a fost timp de 4 luni antrenorul lui Dinamo in acte. In realitate, s-a ocupat de echpa numai o luna.

Din martie si pana la concedierea sa, in iulie, Mihalcea n-a castigat niciun ban in Stefan cel Mare!

Mihalcea a fost dat afara dupa 1-1 acasa cu Poli Iasi. Negoita i-a reprosat prin vocea presedintelui Balanescu 'schimbarile gresite' din meciul contra echipei lui Rednic.

"Cu Negoita am vorbit o singura data, dupa meciul cu Sepsi. Din discutiile cu Bogdan Balanescu am aflat ca Negoita m-a demis. Am inteles de la Bogdan ca motivul demiterii a fost ca am pierdut doua puncte prin schimbarile facute in timpul jocului cu Poli Iasi", a dezvaluit Mihalcea intr-un interviu exclusiv pentru www.sport.ro.