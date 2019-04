INCA o investitie a maghiarilor in fotbal! Pregatesc o noua baza de 5 stele in Romania! Unde se duc banii

Guvernul maghiar va investi intr-o noua academie in Romania!

Dupa ce a dat bani pentru centrele din Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc, guvernul de la Budapesta va finanta o baza de lux la Satu Mare. Site-ul PresaSM anunta ca maghiarii au aprobat deja o investitie initiala de 700 000 de euro pe o suprafata de 8 hectare. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial al statului maghiar. Termenul de finalizare al investitiei este de 22 de luni. Planul ungurilor este sa aiba 140 de copii inscrisi in primul an de activitate.

Ungurii mai au in plan sa creeze un centru similar si la Oradea.