După plecarea lui Nicoale Dică de la vicecampioana României, numele lui Ilie Poenaru este vehiculat ca posibil înlocuitor.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", antrenorul de 45 de ani a vorbit despre plecarea de la UTA Arad, dar și despre informațiile apărute în media despre interesul celor de la FCSB.

Ilie Poenaru, în cărți pentru FCSB

"Nu, n-am fost contactat de nimeni (n.r. - de la FCSB), sunt aici (n.r. - în Arad) am nevoie de câteva zilede liniște, sa stau cu copilul, cu familia.

Nu știu, vom analiza, trebuie să fiu foarte atent, deja am o echipă (n.r.: - a antrenat-o pe UTA în acest sezon) și aș risca să stau mult acasă.

N-am fost sunat de nimeni de la FCSB! (n.r. - dacă i-a răspuns lui Gigi Becali) Deocamdată nu vreau să vorbesc, nu are rost să discutăm, decocamdată nu vreau să vorbesc despre aceste aspecte pentru că nu e OK, am mai făcut-o anul trecut", a declarat Ilie Poenaru, marți dimineața, la PRO ARENA.

VIDEO | Intervenția lui Ilie Poenaru la "Ora Exactă în Sport"