Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, pe stadionul ”Ion Oblemenco”, în etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.

Ilie Dumitrescu, uluit după ce a urmărit prima repriză în Craiova - Rapid: ”Nu am văzut așa ceva niciodată”

În direct la televiziunea Digi Sport, Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a recunoscut superioritatea echipei pregătite de Mirel Rădoi în derby-ul cu Rapid.

Ilie Dumitrescu a explicat că nu a văzut-o niciodată pe Universitatea Craiova atât de bine închegată.

”Cea mai bună versiune a Craiovei. Au deschis jocul în benzi, jocul între linii prin David Matei. O repriză consistentă a Craiovei. Eu n-am văzut o echipă românească să joace într-un ritm atât de susținut”, a spus Ilie Dumitrescu.

Echipele de start

Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram.

Rezerve: L. Popescu, Badelj, Stefanovic, Fl. Ștefan, Mogoș, Anzor, Houri, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Etim

Antrenor: Mirel Rădoi



Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Onea (cpt.) - Keita, Vulturar - Dobre, Christensen, Petrila - Koljic

Rezerve: Stolz - Bolgado, Ciobotariu, Braun, Bădescu, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Antrenor: Costel Gâlcă

