Daniel Bîrligea nu a încheiat meciul pe teren.

Ilie Dumitrescu: ”Limbajul nu l-a ajutat pe Bîrligea!”

Atacantul campioanei României a intrat pe teren la pauză și a reușit să înscrie în minutul 72, însă golul său a fost anulat pentru ofsaid. În minutul 79, Daniel Bîrligea a primit un prim cartonaș galben după ce a protestat în fața arbitrului de tușă. Atunci, atacantul l-a imitat și pe Radu Petrescu, însă centralul nu i-a arătat al doilea ”galben”.

Petrescu a făcut-o însă două minute mai târziu. Bîrligea s-a aplecat la un duel aerian și a provocat căderea unui adversar. Centralul a fluierat inițial fault, dar Bîrligea a protestat, iar Petrescu a scos cartonașul și l-a eliminat pe Bîrligea, care a răbufnit în fața arbitrului.

Ilie Dumitrescu a criticat comportamentul atacantului de la FCSB și a remarcat și el că fotbalistul fusese deja iertat o dată de eliminare. De altfel, fostul mare atacant a scos în evidență și reacția avută de Florin Tănase din momentul în care atacantul a văzut al doilea galben.

”Ieșirea în decor a lui Bîrligea. Ia galben pentru protest la tușier. Apoi insistă cu un limbaj… Limbajul ăsta nu l-a ajutat pe Bîrligea.

Centralul a fost aproape să-l elimine de la prima fază pentru ce limbaj a folosit el. Apoi, face fault clar și în loc să se liniștească, să se concentreze pe joc... A apărut dezechilibrul.

Uită-te la reacția lui Tănase. Reacția lui Tănase spune totul”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Bîrligea a fost criticat dur și de Gigi Becali

Atacantul ar urma să primească o amendă usturătoare, de 20.000 de euro. ”Uite ce obrăznicie!”, a tunat Becali.

”Eu nu văd nicăieri, în toată Europa, atâtea proteste. Depre Bîrligea îmi spune MM de atâta timp. Ce facem cu el? El nu înțelege! Bine, el trebuia eliminat de la prima fază. El nu e fotbalist. El se crede pe tarla, la el casă.

Acum îi dau 20.000 de euro amendă! Din moment ce îți bați joc de o întreagă echipă... cum să mergi acum lângă echipă în autocar. Plătesc eu cea mai luxoasă mașină, Mercedes, ca să meargă singur. Cum să stai lângă niște oameni când tu i-ai batjocorit? Uite ce obrăznicie! Pe el îl interesează doar de el, obrăznicie”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

