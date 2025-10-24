Roș-albaștrii au primit vizita italienilor pe Arena Națională în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Bologna a înregistrat toate cele trei puncte la capătul celor 90 de minute.

Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Dennis Politic: ”Poate voi nu aveți aceeași părere”



În vară, FCSB l-a adus de la Dinamo pe Dennis Politic pentru un milion de euro și cedarea lui Alexandru Musi în Ștefan cel Mare



Ilie Dumitrescu, fost internațional român, a evidențiat că a fost unul dintre cei care au ”pariat” pe Politic că se va descurca la FCSB, dar acum și-a tăiat din elan și a semnalat că fotbalistul crescut în Anglia încă nu s-a acomodat cu presiunea de la gruparea roș-albastră.



”Este greu. Aș spune că FCSB ar trebui să transfere jucători pe mai multe poziții, dacă tot face o investiție. Uite, de exemplu, eu am crezut foarte mult în Politic. Dacă pe mine mă întrebai dacă îl iau pe Politic, spuneam da.



Poate voi nu aveați aceeași părere, dar eu am crezut foarte mult în el. Uite ce înseamnă presiunea, cupe europene, să joci cu presiunea publicului, a rezultatului, a patronului și la o echipă care trebuie să câștige fiecare meci”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.



Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Politic a bifat 17 apariții în toate competițiile la FCSB și a reușit să marcheze doar două goluri.

FCSB - Bologna 1-2

Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.

La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.

Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

