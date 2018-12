"Ii dau un milion de euro oricui imi aduce contractul asta!" Pariul NEBUN al lui Rednic cu jucatorii lui! Ce jucator a fost anuntat azi ca e DAT AFARA

Rednic s-a saturat de zvonurile care anuntau ca din ce in ce mai multi jucatori iau in calcul sa fie reprezentati de fiica sa pentru a-si creste sansele de a juca.



Antrenorul lui Dinamo spune ca numai Vlad Olteanu are in acest moment contract cu Luana Rednic. Daca orice alt fotbalist va aduce contract de reprezentare cu fiica sa, Rednic e dispus sa-l plateasca o prima uriasa: un milion de euro!

Pe Olteanu nu-l ajuta insa prea mult prietenia cu fiica lui Rednic. Tocmai a fost anuntat ca Dinamo va renunta la el in iarna.

"Fata mea are un singur jucator la Dinamo, pe Olteanu, care si el va pleca. E un jucator tanar si are nevoie sa joace. Niciun alt jucator nu are contract cu fiica mea. Daca vreun jucator are contract cu fiica mea, sa vina la mine, sa mi-l prezinte, si eu ii dau un milion de euro! Deci, dragi jucatori, veniti la mine si mi-l prezentati! Luati bani cat nu castigati pana la finalul carierei. Nu-mi doresc jucatori impresariati de fiica mea. Ea nu primeste bani de la jucatori, ia de la cluburi! Nu primeste ea comisioane de la jucatori! La clubul Dinamo nu va avea niciun jucator. Nu vreau discutii intre jucatori, ca sa fie lucrurile clare. Nu inventati discutii care nu-si au rostul!", a spus Rednic.