Ignorat de România, jucătorul lui Sepsi e gata să reprezinte Ungaria: "Voi spune da cu toată inima!"

Roland Niczuly (27 de ani), portarul lui Sepsi, a făcut un meci mare la Sibiu. Goalkeeper-ul născut la Târgu Secuiesc a apărat trei lovituri de departajare și a avut o contribuție deosebit de importantă în păstrarea trofeului Cupei României la Sfântu Gheorghe.

Roland Niczuyl, gata să reprezinte Ungaria

Niczuly a spus de mai multe ori că și-ar dori să primească un semn din partea naționalei României, însă acum nu exclude nici varianta Ungaria. În cazul în care selecționerul Marco Rossi îl va convoca, goalkeeper-ul în vârstă de 27 de ani spune că va accepta "cu toată inima".

"Nu știu de unde au apărut aceste zvonuri, dar știu că se vorbește. Nimeni din Ungaria nu m-a contactat în legătură cu asta, dar cred că e devreme, abia a trecut finala. Știu doar că, în cazul în care voi primi o convocare de la naționala Ungariei, voi spune da cu toată inima. Nu m-aș gândi nicio secundă.

Sunt maghiar și ar fi o mare onoare, mi s-ar îndeplini visul. Mă bucur că am atras atenția fanilor maghiari, însă vă spun că momentan nu știu mai multe", a spus Roland Niczuly, într-un interviu pentru Nemzeti Sport.

Roland Niczuly nu a fost convocat niciodată la naționala de seniori a României, însă în Ungaria au apărut informații potrivit cărora selecționerul Marco Rossi l-ar monitoriza.

Niczuly, crescut la U Cluj, joacă la Sepsi din 2016. A strâns 230 de meciuri până în prezent și are în palmares toate cele trei trofee cucerite de clubul din Covasna - două Cupe ale României și o Supercupă.

"Am fost foarte emoționat înainte de meci pentru că am fost crescut în Cluj și am înfruntat chiar fosta mea echipă. Am avut o mare ambiție pentru a readuce Cupa României la Sfântu Gheorghe.

Finala de anul acesta a fost mult mai dificilă decât cea contra lui FC Voluntari. Nu a fost un meci prea bun, nu am jucat bine, dar cel mai important este că am câștigat și am făcut din nou istorie", a mai spus Niczuly.