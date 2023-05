Roland Niczuly, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui Cristiano Bergodi, a acordat un interviu pentru Sport.ro, înaintea meciului cu Rapid.

"Echipa are siguranță financiară și o bază de pregătire excelentă"

Rapidul e o echipă rănită acum. Va fi și mai dificil de jucat în Giulești?

Rapid, după acel meci de la Farul, este rănit în orgoliu. Ne va aștepta o partidă foarte grea. Sunt sigur că tribunele vor fi pline pentru a-i susține pe cei de la Rapid. Știe toată lumea că Rapidul are o forță extrem de mare acasă, suporterii sunt al 12-lea jucător al lor și va fi o presiune foarte mare asupra noastră. Presiunea publicului se simte pe teren, dar suntem obișnuiți cu presiunea și ne plac meciurile cu presiune. Am învins cu 2-0 la noi, am făcut un meci foarte bun, am reușit să câștigăm clar și încercăm să repetăm istoria mâine.

Cum a fost acest sezon pentru Sepsi?

Cred că este cel mai bun sezon din istoria lui Sepsi. Am reușit să ajungem în play-off, ceea ce ne-am propus la începutul campionatului. A venit ca o încoronare și această finală a Cupei. Sperăm să o câștigăm și atunci cu siguranță va fi cel mai bun sezon din istoria lui Sepsi OSK, cu câștigarea Cupei și calificarea în play-off.

Se putea mai bine decât locul șase în play-off?

Mereu este loc de mai bine. Principalul obiectiv al clubului a fost accederea în play-off. Sigur că ne doream, și în timpul sezonului regulat, să obținem mai multe puncte, și în play-off. Dar atât am putut până în acest moment. Mai sunt trei etape, sperăm să obținem cât mai multe puncte. Obiectivul principal al clubului a rămas câștigarea Cupei. Nu aș spune că a fost un campionat mai puternic, ci că a fost mai echilibrat. Au fost multe echipe la o valoare apropiată. Dacă luăm în calcul depunctarea celor de la Hermannstadt, cu acele nouă puncte cred că era lupta mai strânsă pentru accederea în play-off. Acest sezon a fost mult mai echilibrat decât restul.

Ați câștigat experiență? Se poate să luptați pentru titlul de campioană în sezonul următor?

Sigur că se poate, an de an ne propunem mai mult. Principalul obiectiv, din nou, va fi accederea în play-off. Dacă vom reuși acest lucru, vom vedea ce vom putea obține pe parcurs. Sigur că ne dorim mai mult de locul șase. Echipa are siguranță financiară și o bază de pregătire excelentă, ceea ce poate aduce performanțe frumoase.

A fost legitimat timp de 7 ani la "U" Cluj, adversara din finala Cupei României

Plecați favoriți în finala Cupei României?

Va fi o finală foarte grea. Finalele, cum știe toată lumea, nu se joacă ci se câștigă. Ne dorim acest lucru, dar și cei de la "U" Cluj vor fi foarte montați. Știm acei suporteri înfocați ai celor de la "U" Cluj. Cred că vor veni în număr foarte mare. Cu siguranță va fi un meci dificil. Sperăm să pregătim meciul în așa fel încât să reușim să aducem din nou Cupa la Sf. Gheorghe. E important și faptul că acest trofeu ne duce în preliminariile Conference League. Toți ne dorim să jucăm la un nivel înalt. Acolo am dat de adversari dificili, cu o calitate foarte ridicată, acele meciuri ne-au ajutat să căpătăm experiență.

Meciul cu "U" Cluj e unul special pentru tine? Fanii lor cum te primesc, ținâmd cont că ai jucat pentru ei?

Am fost 7 ani la Universitatea Cluj, va fi un meci special. Dar au trecut deja 7 ani și de când sunt la Sepsi. Îmi doresc cu orice preț ca să reușesc să aducem Cupa la Sf. Gheorghe și să scriem istorie din nou. Am trecut de acea fază, nu mai sunt "student", a fost o perioadă foarte frumoasă a carierei mele. Acolo m-am format ca fotbalist, dar Sepsi m-a format ca om. Fanii Clujului nu m-au... Cred că știu că am fost la ei, dar nu m-au primit niciodată atât de bine. Dar așa e în fotbal mereu, suporterii nu primesc cu brațele deschise adversarii.

"Sperăm să trecem și de aceste episoade și să ne susținem echipa favorită civilizat"

Cum vă descurcați cu episoadele neplăcute de pe stadioane, cu ce se strigă pe unele stadioane?

A devenit o obișnuință, nu le mai băgăm în seamă. Este dreptul fiecăruia să strige ce vrea pe stadion. Ușor-ușor sperăm să trecem și de aceste episoade și să ne susținem echipa favorită civilizat. Se strigă să plecăm din țară, dar eu sunt născut aici, am crescut aici, trăiesc aici, nu vreau să plec nicăieri. Nu mă simt niciodată ținta fanilor, fiecare are dreptul la propria opinie și mă simt foarte bine așa.

Cei se la club au cerut să fii chemat la națională, pentru că ai avut evoluții constant bune...

Nu cred că clubul nostru a cerut să fiu chemat la națională, echipa națională a României are un selecționer. Eu cred că sunt pregătit. Dacă va decide vreodată să apeleze la mine, mă voi duce cu inima deschisă. Dar nu vreau să comentez prea mult acest subiect. În trecut, când am făcut-o, a ieșit o polemică și nu vreau acest lucru.

Cum ați sărbătorit câștigarea Cupei, anul trecut?

A fost o bucurie enormă. După câștigarea Cupei, a doua zi, ne-am strâns cu suporterii noștri în centrul orașului. A fost o scenă improvizată, acolo le-am prezentat Cupa, a fost foarte multă lume și sperăm ca în acest an să putem repeta acest episod. A fost o sărbătoare foarte mare, a fost un moment istoric pentru orașul Sf. Gheorghe, cât și pentru echipa Sepsi OSK. Până în acel moment nu reușisem să câștigăm niciun trofeu major. După aceea, într-o lună am reușit să câștigăm două, am luat Cupa și Supercupa.

Are peste 20 de tatuaje, dar le face doar în pauza competițională

Ce faci în timpul liber?

În afara fotbalului, nu prea am hobby. Viața mea este fotbalul, doar la asta mă pricep. În afara fotbalului îmi petrec timpul cu soția mea, cu copilul meu minunat. Sunt un om familist și îmi place să-mi petrec timpul alături de ei, pentru că acest lucru mă încarcă. La noi în casă, fotbalul este de dimineață până seara. Ne trezim cu fotbal, ne culcăm cu fotbal. Toate meciurile care se dau la televizor le urmărim. Chiar dacă sunt de Liga 2, Champions League, Liga 1. Orice competiție se transmite o urmărim și ne place.

Ești cunoscut și pentru numărul mare de tatuaje. Câte ai?

Am peste 20. Prima dată, am vrut să încerc și eu cum este. După aia a devenit să spunem, nu un hobby, dar a început să-mi placă foarte tare și momentele importante din viața mea am vrut să facă parte din viața mea pentru totdeauna și mi le-am tatuat. Am absolut tot - părinți, frate, copil, data debutului în Liga 1... Doar Cupa României nu o am. Cupa României urmează. Sunt portar și este nevoie de o perioadă de vindecare, nu pot să mă antrenez dacă îmi fac un tatuaj mai mare. Pot să-mi fac tatuaje doar în pauza competițională. Să sperăm că îmi voi tatua două trofee, în această vară.

Niczuly, cel mai vechi jucător din lotul lui Sepsi

Roland Niczuly (27 ani) este născut la Târgu Secuiesc (jud. Covasna), s-a format la KSE Târgu Secuiesc (2004-2010) și "U" Cluj (2010-2014), iar la seniori a evoluat pentru "Șepcile Roșii" (2014-2016), Unirea Târlungeni (2014-2015 / împrumutat) și Sepsi OSK (2016-2023). La Sf. Gheorghe a devenit om de bază, reușind promovarea în Liga 1, a câștigat Cupa României (2021-2022) și Supercupa României (2022) și a mai ajuns în două finale (2019-2020, 2022-2023).

Denigrat de contestatari pentru înălțimea sa considerată necorespunzătoare pentru un portar modern (182cm), Niczuly a fost unul dintre cei mai buni și mai constanți goalkeeperi din ultimele două sezoane de Liga 1, iar oficialii lui Sepsi au avertizat că acesta ar trebui chemat rapid la echipa națională, pentru că are dublă cetățenie, română și maghiară, și se află în atenția Magyar Labdarugo Szovetseg (MLSZ). Rajmund Niczuly (18 ani) este fratele său și al treilea portar din lotul lui Sepsi.

