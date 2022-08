Nicolae Dică (42 ani) este ultimul antrenor care a calificat-o pe FCSB în grupele unei competiții europene, în urmă cu 5 ani. Joi, pe 25 august, de la 20:00, în direct pe PRO TV și VOYO, Dică are șansa să ajungă cu FCSB în grupele UEFA Conference League, dacă va întoarce scorul din tur cu Viking, 1-2.

Până atunci, antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre fotbalistul care i-a influențat cariera de jucător profesionist. Dică a mărturisit că în copilărie a fost mare fan Rivaldo (50 ani) și că avea camera plină cu pozele starului brazilian.

Nicolae Dică: „Știam totul despre el”

„Când eram tânăr eram cu Rivaldo, îmi plăcea foarte mult. Îmi aduc aminte, aveam camera plină de ziare cu el, cum apărea ceva cu el în ziar, luam decupam, lipeam pe perete. Știam totul despre el și îl urmăream mereu, era un jucător care juca și pe poziția mea, era și crăcănat așa ca mine, îmi aduc aminte, când a venit la Constanța i-am rugat pe cei de la Constanța, am făcut o poză, le-am trimis-o, să îmi dea un autograf, mai am și un tricou, când am făcut schimb cu el, am jucat un amical cu AEK Atena în Grecia. Mi-a părut rău că nu am ajuns să jucăm noi cu Barcelona și el să fie acolo”, a declarat Nicolae Dică pentru SuperLiga Show.

Rivaldo a câștigat Balonul de Aur în 1999, iar de-a lungul carierei a evoluat pentru Barcelona, AC Milan, Corinthians, Olympiacos, Deportivo La Coruna, Palmeiras și AEK Athens.

Fostul atacant se poată lăuda cu cele mai prestigioase trofee din fotbal în palmares: Campionatul Mondial câștigat în 2002 și trofeul UEFA Champions League cucerit în 2003, cu AC Milan.