"HOT, TALHAR, MINCINOS, BANDIT!" Becali are o noua OBSESIE! Titlul se decide la TAS?! Anunt de ultima ora

Becali e sigur ca nu are cum sa piarda puncte la comisii din cauza declaratiilor pe care le-a dat in acest sezon!

Desi acum e 'doar sustinator' al clubului, Becali spune ca Steaua isi va retrage de asemenea plangerea. I-a spus-o patronul Geambazi. Becali crede ca Steaua putea sa piarda puncte daca Petrescu nu facea acuzatii grave la adresa arbitrajului dupa 1-1 cu Poli Iasi, in weekend. Becali isi poate face din nou drum la TAS daca decizia luata azi la comisii va fi impotriva lui. S-a intamplat si anul trecut, dupa titlul pierdut in fata Viitorului.

"Se cere depunctarea Stelei si sanctionarea mea. Am facut si noi plangere pentru lucruri mult mai grave. Nu poti depuncta Steaua si avantaja CFR-ul. Nu se ajunge la depunctare pentru ca a gresit Petrescu. A facut declaratii mult mai grave. In Romania este posibil orice, dar nu sa fie depunctata Steaua si CFR nu. Mi-era teama de Craiova, dar la ora asta nu imi mai e, ca au pierdut cu Astra. Daca au fost aranjate niste carti, ca e posibil orice, s-au stricat dupa declaratiile lui Petrescu. Cred ca se va respinge plangerea lor. Daca se respinge, am inteles ca si noi ne retragem plangerea. Nu vreau sa castigam asa titlul, desi la ei e clar de depunctare.



Cine vrea la masa verde e hot, talhar, mincinos, bandit. Asta e in ADN! Nu am cerut nicioata sa castig la masa verde! Arbitrul a stabilit atunci cand a fost cu Rapidul! Eu m-am opus si atunci, nu am facut noi memoriu. Nu a facut Steaua talharie, hotie, minciuna! Niciodata! Atunci cu Rapidul nu a depins de mine!

Nu stiu daca vor fi arbitri straini, eu voiam, insa e prea tarziu si am inteles ca nu se mai poate. Eu apar ce am construit eu. Ca microbist, eu vorbesc cu presa. Acum nu mai comand eu la Steaua, comanda alt membru al familiei mele. Nu vorbesc cu Dica, nimic! Vorbeste Vasi, patronul. Nu ma mai intereseaza nimic, nu sunt eu conducator sau oficial la fotbal! Patronul vrea s-o ia incet, incet, dar isi va face treaba. El a facut totul cu Academia, arata ca una de top din Europa. Vedeam ca tot dispar bani din cont, apoi am mers la Academie si am vazut ce-a facut acolo. Mi-am cerut scuze!", a spus Becali la PRO X.