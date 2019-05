HERMANNSTADT - DINAMO 0-0 | "Rezultatul de azi e unul pozitiv!" Barajul ii sperie pe cei de la Hermannstadt: "Speram sa nu ajungem acolo"

Hermannstadt a facut 0-0 acasa cu Dinamo si se mentine in zona de baraj.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Cu 23 de puncte, echipa din Sibiu trebuie sa adune cat mai multe puncte in ultimele partide din play-out pentru a evita un meci de baraj pentru ramanerea in Liga 1.

Totusi, Iuliu Muresan si Vasile Miriuta s-au declarat multumiti de prestatia echipei din meciul cu Dinamo.

"Am avut atitudine. Echipa e in crestere, speram ca vom rezista la ritmul de trei zile. Am incredere ca vom strange puncte suficiente ca sa nu avem probleme cu ramanerea in Liga 1. Eu zic ca pentru noi, rezultatul de azi este unul pozitiv.

Cu un asa public nu poti sa nu te simti bine. Urmeaza sa ridicam noi echipa la intaltimea publicului. E mai multa liniste decat la Cluj, dar e la fel de greu sa lupti pentru obiectivul de ramanere in Liga 1, ca si la lupta pentru titlu.

Pe timp scurt, nu pot spune ca luptam pentru trofee. Eu zic ca trebuie sa rezolvam anul acesta ce avem de rezolvat si sigur, la anul vom fi la un alt nivel, sa crestem conditiile, lotul si asa mai departe", a spus Iuliu Muresan, presedintele clubului din Sibiu.

Antrenorul celor de la Hermannstadt e de parere ca un meci de baraj cu o echipa din Liga a 2-a nu trebuie tratat cu indiferenta, pentru ca orice se poate intampla intr-o astfel de partida. Totusi, Miriuta spera ca echipa sa sa reuseasca sa urce mai sus de locul de baraj in ultimele etape din play-out.

"Mai avem patru jocuri foarte grele, daca nu, ne salvam direct cu barajul. Sunt multumit cu punctul acesta. Eu zic ca e un rezultat echitabil. S-a vazut ca in doua jocuri nu am pierdut niciun meci, cu suporterii in spate e foarte usor. La baraj cu o echipa din Liga a 2-a se pot intampla multe, dar mai e pana acolo, trebuie sa mai scoatem cateva puncte", a spus Vasile Miriuta la finalul partidei.