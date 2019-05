Hermannstadt, pe un butoi de pulbere! "Am intrat in vestiar cu presedintele" Ce s-a intamplat dupa meciul cu Gaz Metan!

Hermannstadt este foarte aproape de retrogradare.

Hermannstadt a pierdut fara drept de apel meciul de la Medias, cu Gaz Metan, scor 1-4. In acest moment, trupa lui Vasile Miriuta se afla pe locul de baraj, la doar un punct de Dunarea Calarasi si la trei de Concordia Chiajna, ultima clasata.

Vasile Miriuta risca sa fie dat afara de la Sibiu dupa parcursul slab din ultima perioada, primind un avertisment din partea directorului general al clubului, Iuliu Muresan.

"Mie mi-e foarte greu sa spun ceva acum si sa iau asemenea masura, pentru ca si asa, toata lumea a spus ca vin eu si-l dau afara pe Miriuta. Eu nu-l dau afara pe Miriuta, trebuie sa muncim impreuna cu jucatorii sa scoatem maximum din etapele care urmeaza si sa castigam.

Am intrat in vestiar impreuna cu domnul presedinte si le-am spus baietilor ca ii pedepsim, ca sa castige meciul urmator e obligatoriu, pentru ca asteptarile sunt mari de la publicul din Sibiu, care e un public de fotbal si cunoscator de fotbal si isi doreste sa aiba o echipa in Liga 1 si daca ii dezamagim, nu o sa fie bine. Mai creaza soc pozitiv, dar nu stiu daca e momentul sa luam o asemenea masura. Eu cred ca nu, eu personal zic ca nu", a spus Iuliu Muresan pentru Telekom Sport.