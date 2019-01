Helmuth Duckadam, aproape de o tragedie! "Era sa raman fara o mana" Zborul pe care nu l-a uitat niciodata!

Duckadam a povestit momentele grele prin care a trecut.

Helmuth Duckadam a vorbit de momentele grele prin care a trecut, dar si despre evenimentul care a socat lumea fotbalului mondial. Atacantul argentinian de 28 de ani, Emiliano Sala, recent transferat de la Nantes la Cardiff, este de negasit dupa ce avionul in care se afla nu a mai putut fi localizat.

Presedintele de imagine de la FCSB si-a amintit de o experienta mai putin placuta din viata sa: "Am trecut prin aceste clipe, aproape. Sigur, nu atat de tragice. Eu am avut o mica scapare. Dupa o mare performanta a trebuit sa pun punct fotbalului, am fost aproape de o tragedie. Era sa raman fara o mana, sa raman fara viata. Viata e nedreapta uneori, faptul ca a reusit sa prinda un asemenea transfer...uite ca viata a fost total nedreapta. Astea sunt, probabil, legile nescrie ale vietii".

Eroul de la Sevilla a dezvaluit cum a decurs primul sau zbor cu un avion de mici dimensiuni: "Am calatorit in 1998, alaturi de presedintele Emil Constantinescu, care m-a invitat atunci la primul meci al echipei nationale contra Columbiei. Un sentiment ciudat, un avion de sase locuri. Si am mai venit odata de la Timisoara, tot cu un avion mic, cu domnul Becali. Eu care sunt si mai fricos asa...nu m-am simtit bine. Zici ca zbori intr-o cutie de chibrituri", a spus Duckadam pentru Pro Sport.