Hagi, nervos dupa ratarea play-off-ului: "De asta ar avea nevoie Romania!" Ce l-a deranjat dupa remiza cu Clinceni

Viitorul a ratat calificarea in play-off.

Viitorul a remizat pe teren propriu cu Clinceni, scor 0-0 si a ratat ocazia de a prinde un loc un play-off. Hagi a spus la finalul meciului ca greselile de anul trecut au costat echipa si este o situatie pe care trebuie sa accepte. Antrenorul constantenilor s-a declarat dezamagit de actualul format al Ligii 1 si spune ca in opinia lui Romania ar trebui sa aiba un campionat cu 18 echipe si cu un format normal, ca marile campionate din Europa:

"Am facut greseli, dar nu anul acesta. Cred ca anul trecut am facut ceva greseli. Astazi am jucat destul de bine, am controlat jocul, dar putina precipitare si asta e. De maine e alta zi, in continuare trebuie sa muncim, sa aratam cat de buni suntem si sa aratam entuziasm. Nu am intrat in play-off si e o situatie noua pentru noi. Maine incepem de la 0, suntem oameni si cateodata se mai intampla niste lucruri. Am avut ghinion, am avut acele situatii cu Craiova, am pierdut acel meci acasa in care meritam sa castigam din toate punctele de vedere. Asa se scrie istoria in fotbal si trebuie sa o acceptam, chiar daca nu ne convine.

Trebuie sa incercam sa jucam foarte bine in play-out.

Pentru mine Romania are nevoie de 18 echipe si de un campionat normal cum se joaca in toate campionatele mari din Europa. Nu e normal sa te duci si la jumatate de drum sa ti se taie punctele. Sunt puncte castigate, muncite. La cluburi se dau bonusuri pentru victorie si apoi ti se iau punctele. Pai sa le luam si noi la jucatori jumate din bonusuri", a spus Hagi la finalul partidei.