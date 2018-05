"Hagi joaca pentru el, nu pentru Steaua!" Motivul pentru care stelistii sunt siguri ca pot deveni maine seara CAMPIONI

Duminica seara se decide titlul in Liga 1 la partidele CFR Cluj - Viitorul si Steaua - Astra.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Presedintele de imagine al Stelei, Helmuth Duckadam, a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre lupta pentru tilu ce va avea ultimul capitol in acest weekend. Duckadam este convins ca Viitorul o poate ajuta pe Steaua sa castige trofeul pentru prima data dupa 3 ani.

"Mai multe sperante decat asteptari. Ne gandim si acum ce punct am pierdut la Iasi, puteam sa fim la mana noastra. Astept un meci in care sa nu avem emotii cu Astra, sa fim la fel de motivati cum am fost la partida cu Craiova. In partida cealalta se poate intampla orice, Hagi are obiectivele lui. Va fi o etapa interesanta. Sa nu uitam de partida de la Iasi, chiar daca nu ne intereseaza pe noi personal cred ca va fi o partida interesanta pentru ca se lupta pentru locul 3.



Nu stam la mana lui Hagi, am stat la mana noastra. Hagi joaca pentru el, nu pentru Steaua. Joaca pentru banii lui, pentru valoarea jucatorilor lui si joaca pentru un loc in cupele europene.



Nu stiu care au fost motivele (inlocuirii lui Istvan Kovacs cu Alexandru Tudor la partida CFR - Viitorul), cred ca ambii arbitri nu au niciun fel de problema, cred ca la arbitri sunt emotii poate mai mari decat la jucatori pentru ca isi dau seama ca toata lumea e cu ochii pe ei. Indiferent cine arbitreaza o vor face cat pot de bine. Sunt convins ca vor mai fi greseli, dar important este sa nu influenteze rezultatele.



Pentru mine a fost o surpriza placuta cum a reusit Dica sa-i mobilizeze pe jucatori la Craiova dupa meciul de la Iasi. De neinteles a fost acel joc, in primul rand atitudinea. Nu poti spune ca a fost vina lui Alibec, au fost 11 jucatori si toti au fost apatici" a spus Helmuth Duckadam la Pro X.