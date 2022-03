Hagi i-a pus gând rău FCSB-ului! Obiectivul anunțat pentru play-off: ”Nu e imposibil”

Gică Hagi are planuri mari cu echipa sa. Evident, nu vrea să facă „act de prezență” în play-off, și are un obiectiv îndrăzneț. ”Regele” vrea ca Farul să termine pe locul doi, poziție ocupată, în prezent, de cei de la FCSB.

"Noi în vară, toţi, cu staff-ul cu echipa am început o muncă. Eram la început cu toţii şi în 7 luni părerea noastră e că am revenit la origini. Suntem pe primul loc atât ofensiv, cât şi defensiv, echipa arată bine, îşi respectă principiile. Deja jucatorii înţeleg lucrurile. Suntem mulţumiţi şi fericiţi.

Performanţele pe care le-am făcut în acest an printr-o muncă foarte bine făcută, muncită, făcută foarte bine de jucători care s-au dedicat meseriei. Sunt lucruri bune pe care le-am făcut, care ne dau încredere! (n.r. despre obiectivul din actualul sezon) Locul 2. Astăzi am avut şedinta cu ei, acum am terminat-o. E un obiectiv mare, dar nu imposibil.

Trebuie să ne punem obiective mari întotdeauna. trebuie să fii motivat, provocat şi ne dorim lucrul ăsta. E datoria mea, meseria mea să îi motiveze şi să le dau obiective. Noi ştim clar ce obiective avem şi atunci mergem pe ele", a spus Gică Hagi, potrivit Telekom Sport.

Farul este pe locul patru, cu 48 de puncte, iar FCSB, cu 59 de puncte, ocupă locul doi. Lider este CFR Cluj, care are 73 de puncte.

Cu acest punctaj, Farul ar fi, în play-off, la doar șase puncte distanță de obiectiv.