Hagi, deranjat când a fost întrebat de convocarea lui Enes Sali: ”Nu putem vorbi în fiecare zi de asta”

Hagi s-a ”felicitat”, după meci, pentru schimbările care i-au adus cele trei puncte în această partidă.

„Am pregătit bine meciul, trebuia să-i blocăm în special pe flancuri, iar apoi, bineînțeles, am fost inspirat și cu schimbările. Au adus prospețime, știam că e greu s-o ducă unii jucători, am fost inspirat, și ei au muncit pe teren. Am avut șansă, Aioani a făcut un meci mare.

O echipă foarte bună, Reghe i-a așezat bine. Nu suntem constanți. Trebuie să avem constanță mai multă, dar probabil face parte din acest proces de creștere, de dezvoltare. Avem un brand în spate, responsabilitatea e mare și vrem să construim o echipă care, ușor, ușor, să arate bine”, a spus Hagi.

”Regele” a părut deranjat după ce a fost întrebat despre convocarea lui Enes Sali la echipa națională: ”Nu putem vorbi în fiecare zi de lucrul ăsta. E un copil, ce pot să... trebuie să avem grijă de el, și de toți ceilalți. Important e să-i creștem într-un mediu bun, e un copil”, a mai spus Hagi.

Universitatea Craiova a rămas pe locul trei după această partidă, la opt puncte distanță de liderul CFR Cluj. Farul a urcat pe cinci, cu 24 de puncte, iar în următoarea rundă vor primi vizita celor de la UTA.