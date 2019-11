"Stai ca-l pun!" :)) Hagi si Oncescu s-au intalnit la masa de skandenberg!!! VIDEO: Ce s-a intamplat

Hagi si Oncescu s-au intalnit la masa de skandenberg!

A fost o incercare de meci demonstrativ in cadrul Mondialului de Skandenberg de la Constanta! Oncescu a oprit confruntarea in ultima clipa. L-a surprins pe Hagi cu un cadou: i-a oferit una dintre medaliile pe care le-a castigat in concurs! :) Hagi a fost aplaudat de toti cei prezenti in sala. A tinut un discurs motivator in fata asistentei si a stat la poze si autografe.