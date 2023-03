Gurău a dezvăluit ce le-a spus Mititelu jucătorilor de la FCU la pauza meciului cu Sepsi: „Da a venit!”

La pauza meciului, la scorul de 3-0 pentru covăsneni, Adrian Mititelu a mers la vestiare pentru a-și încuraja jucătorii, însă intruziunea patronului a rămas fără efect, oltenii mai încasând un gol imediat după pauză. Scor final 4-0 pentru Sepsi OSK.

Gurău: „Cei de la Sepsi au venit câini!”

„Un meci pierdut. Am dat cu piciorul la munca pe care am depus-o din noiembrie, decembrie. Astăzi nu a fost ziua noastră. Cei de la Sepsi au venit încă de la început determinați, devotați, câini au venit. După primele 5 minute am zis că trebuie să facem ceva. Așa ne-am dorit și noi să fim.

A venit în vestiar (n.r. - despre Adrian Mititelu) , ne-a încurajat. Nu am avut o atitudine pozitivă, așa cum am vorbit la început. Calificarea nu a fost pierdută astăzi. Au fost acele puncte pierdute cu Hermannstadt, Chindia... Trebuie să ne revenim și ne focusăm pe câștigarea playout-ului și pe câștigarea Cupei României”, a spus Gurău la finalul meciului cu Sepsi.

La data de 29 ianuarie, meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv în min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor celor două echipe.

În min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis în primă instanţă cele două echipe la vestiare din cauza scandărilor xenofobe şi rasiste ale galeriilor celor două formaţii. După o întrerupere de zece minute, jucătorii au revenit pe teren şi jocul a fost reluat, însă arbitrul a suspendat definitiv meciul după doar câteva zeci de secunde, din cauza noilor scandări ale suporterilor.

La 15 februarie, în prima instanţă, Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a sancţionat gruparea FC U Craiova 1948 cu pierderea la ''masa verde'', cu scorul de 0-3, a partidei cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, din etapa a 23-a a Superligii, suspendată definitiv de arbitrul Andrei Chivulete pentru scandările xenofobe ale spectatorilor.

Comisia de Recurs a Federaţiei Române de Fotbal a decis la 9 martie că partida Sepsi OSK - FCU Craiova 1948 din etapa a 23-a a Superligii, suspendată definitiv de arbitrul Andrei Chivulete la data de 29 ianuarie pentru scandările xenofobe ale suporterilor, se va rejuca.