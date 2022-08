Gigi Becali, verdict hotărâtor! Ce a spus despre transferuri după jocul rușinos cu Hermannstadt

Hermannstadt a condus-o pe FCSB în două rânduri. Formația lui Marius Măldărășanu a deblocat tabela în minutul 21, grație reușitei lui Butean, însă, roș-albaștrii au restabilit egalitatea prin Joyskim Dawa, în minutul 34.

În partea a doua a jocului, Paraschiv a făcut 2-1, iar sibienii au sperat că vor pleca de pe Arena Națională cu cele trei puncte, dar, pregătirea elevilor lui Dică nu a dat greș, chiar dacă nu au făcut un meci prea bun, iar Malcom Edjouma a blocat tabela la 2-2 în minutul 90+2.

Ce a spus Gigi Becali despre transferuri

La pauză, Dică s-a enervat și a scos patru jucători din formula de start: Oaidă, Rață, Dulca și Rusu și i-a înlocuit cu Edjouma, Cordea, Popescu și Miculecsu. După meci, antrenorul a spus că ar fi trebuit să scoată 7-8 jucători.

Gigi Becali, finanțatorul FCSB-ului, a avut un cuvânt de spus cu privire la performanța slabă a clubului său în meciul cu Hermannstadt și a evidențiat faptul că va mai transfera jucători.

„După ce am văzut aseară, o să mai iau 3,4, poate chiar 5 jucători.”, au fost cuvintele lui Gigi Becali, potrivit Digi Sport.

Ce a transmis Dică la finalul meciului FCSB - Hermannstadt

„Am făcut o partidă foarte slabă, nu-mi doream acest lucru, nu mă așteptam la acest lucru. După jocul cu Viking le-am atras atenția jucătorilor că urmează o partidă foarte grea. Trebuie să uităm cât mai repede această calificare. În minutul 30 am vrut să fac trei schimbări. La pauză, trebuia să schimb vreo 7-8, am gândit să-i schimb pe cei patru pentru că nu puneam probleme pe faza ofensivă. De asta am gândit să vin cu jucători cu o calitate ofensivă bună. Nici în a doua repriză nu am reușit să facem un joc bun.

Are importanță cine marchează? Am marcat goluri, problema noastră este că primim goluri foarte ușor. În careu trebuie să fim sută la sută, să reușim să marcăm goluri. Nu vreau să fac acum o analiză a unui jucător, pe mine mă interesează echipa, apoi analiza jucătorilor o fac și o spun lor în vestiar. Le-am cerut înainte de joc să avem această atitudine, am avut-o de foarte puține ori în această seară și de asta nu am reușit să câștigăm. (n.r. - despre Tavi Popescu) Este un jucător care, până astăzi, a făcut foarte multe lucruri bune pe faza defensivă. Pe faza ofensivă nu are realizările pe care le așteptăm cu toții, este un jucător de echipă națională, trebuie să avem răbdare cu el. Eu sunt cel care-l susțin și am încredere în el că va reuși să ajute echipa.”, au fost cuvintele lui Dică după meci.

Ce urmează pentru FCSB

În urma acestui rezultat, FCSB rămâne pe locul 13, cu șapte puncte după șase meciuri, în timp ce Hermannstadt urcă pe locul șapte, cu zece puncte, și rămâne neînvinsă în primele etape din acest sezon.

FCSB se va deplasa pe terenul liderului Farul Constanța în etapa următoare, în timp ce Hermannstadt își va măsura forțele cu Universitatea Craiova.