Gigi Becali regretă două transferuri realizate în vară la FCSB: "Mă minunez ce prostii am făcut!"

Omul de afaceri a oferit două nume: mijlocașul Marco Dulca, adus de la Chindia Târgoviște, și fundașul Radu Boboc, cumpărat de la Farul Constanța, jucători pentru care FCSB a plătit 450.000 de euro în vară.

Gigi Becali: "Dulca și Boboc nu au contribuit la nimic. Mă minunez ce prostii am făcut"

Gigi Becali spune că nu au contribuit la nimic cei doi jucători, iar despărțirea de Marco Dulca va fi mai dificilă, având în vedere că mijlocașul are contract pe doi ani. În schimb, finanțatorul de la FCSB spune că nu regretă transferul atacantului Bogdan Rusu, cumpărat de la CS Mioveni, tot în această vară.

"Mă minunez şi eu ce prostii am făcut. Că trebuie să recunosc ce prostii am făcut. Tu eşti mă mai deştept decât Hagi? Dacă Hagi îl dă pe el, tu Gigi eşti mai deştept decât Hagi?

Nu l-a dat el pe Dulca? Pei, dacă el, Gică, a renunţat gratis, cum dai tu 250.000 de euro? Eşti tu mai deştept decât Hagi la fotbal? Eşti fraier, eşti prost atunci! Atunci suportă şi gata!

Nu regret transferul lui Rusu pentru că a participat la calificare, a costat 250.000 de euro. Dar Dulca n-a participat la nimic! Dar Boboc nu a participat la nimic! Când văd că pierd sutele de mii așa aiurea, nu prea îmi convine, dar eu vă promit vouă că prostii nu o să mai fac. Să-ți spun cum fac: iau jucători liberi și le fac contract pe un an. Vino un an și pleacă acasă. Mi se pare că Boboc are un an + trei ani, dar Dulca are doi + doi ani, o să fie mai greu să scăpăm", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Marco Dulca (23 de ani) a fost cumpărat de la Chindia Târgoviște în schimbul sumei de 250.000 de euro. Mijlocașul a jucat în 15 meciuri la FCSB, însă nu și-a trecut în cont vreun gol sau assist.

Radu Boboc (23 de ani) a ajuns la FCSB de la Farul, pentru 200.000 de euro, iar fundașul dreapta a jucat în 10 partide, în 8 dintre ele fiind titular.