În meciul cu Austria, în care tricolorii s-au impus grație unui gol marcat în prelungiri de Virgil Ghiță, unul dintre jucătorii campioanei României a suferit o accidentare gravă.

Un nou transfer la FCSB după accidentarea lui Mihai Popescu?!

Mihai Popescu a părăsit terenul în minutul 72, când, în urma unui duel cu un adversar, a acuzat dureri foarte mari în zona genunchiului. Se pare că Mihai Popescu ar avea ruptură de ligament încrucișat anterior, ceea ce presupune că fundașul va absenta o perioadă îndelungată.

Așadar, roș-albaștrii ar putea fi forțați să își aducă întăriri în iarnă, iar Gigi Becali a vorbit din nou despre un eventual transfer al lui Mario Tudose, fotbalistul celor de la FC Argeș, pe care patronul a fost aproape să îl cumpere încă din această vară. Transferul a picat după ce piteștenii și-au ridicat pretențiile financiare, însă transferul ratat a generat un scandal uriaș în Superliga.

”Pot să iau jucător liber, dar niciodată n-o să vezi la mine jucător rămas liber între perioade. Cum adică? A rămas liber că nu îl vrea nimeni, dar toţi sunt nişte proşti, dar sunt eu singurul deştept…

Adică îl aruncă toţi ca de gunoi şi îl iau eu de bun. Ce să facem cu Tudose? Voi mă cunoaşteţi pe mine. Nea Spiru a murit la 106 ani săracul şi el era interesat nu neapărat de oile frumoase, ci de alea care dau cel mai mult lapte.

A spus că dă 900 pe o oaie, dar tata i-a spus: ’Ia-o azi pe 1000 că mâine o să îţi cer 1100’. El a plecat, a venit a doua zi cu 1000: ’1100 am spus. Dă azi banii’. A plecat. A venit a doua zi cu 1100. Şi tata a spus: ’Acum e 1200’.

Până la urmă a cumpărat-o cu 1300. Acum îţi spun eu un lucru. Tot ce am învăţat de la tatăl meu, că îl iubeam atât de tare ca pe ochii mei din cap. Am dat un milion acum. Nu aţi vrut.

Să fiţi sănătoşi! Hai, la revedere! Am dat un milion în vară. Acum să vedem, poate dau 500.000 de euro. Exact aşa este. Nu mă interesează. N-ai vrut un milion, acum e 500.000 de euro”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Ce presupunea ”româneasca” pentru transferul lui Mario Tuddose la FCSB

Patronul de la FCSB susține că cele două cluburi s-au înțeles să facă o ”românească”, astfel încât Benfica, clubul care deține 50% din drepturile federative ale lui Tudose, să iasă în pierdere.

Astfel, oferta care urma să fie înaintată clubului să fie doar de 400.000, astfel încât Benfica să primească doar 200.000 de euro în schimbul fotbalistului. Alte 600.000 de euro ar fi urmat să intre în conturile piteștenilor.

Becali susține că Dani Coman a încercat să tergiverseze mutarea până în punctul în care oficialul lui FC Argeș i-a spus patronului de la FCSB că tatăl fotbalistului nu este de acord cu transferul la FCSB, doar că Gigi Becali bătuse deja palma cu tatăl lui Mario Tudose. Ulterior, Dani Coman i-ar fi spus patronului de la FCSB să revină cu o ofertă mai bună.

