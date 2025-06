Astfel, CSA Steaua sau CS Dinamo ar putea avea șansa să ajungă pe prima scenă a fotbalului românesc.

Gigi Becali: ”Zicem că promovează și vin și joacă cu noi, le dăm 23-0! Așa o să fie!”

Parlamentul României ar putea vota curând modificarea Legii Sportului, care blochează în Liga 2 cluburile de drept public.

Gigi Becali a reacționat la această veste și a vorbit despre un eventual derby în Superliga României între FCSB, echipa pe care o patronează, și CSA Steaua, clubul cu care se află într-un conflict în instanță de ani de zile. Afaceristul a mărturisit că nu este îngrijorat de această posibilitate și este convins că dacă acest derby va avea loc, echipa sa s-ar impune la scor.

”Păi, cine să ceară asta? Nu știu de așa ceva, o să întreb. Mâine zici? Ei trebuie să facă modificări în lege. Dacă trece de Parlament... să vedem ce modificări s-ar face. De mult au vrut să o bage și nu au putut. Trebuie să fie conform legilor europene și nu există țară europeană care să aibă echipă... înțelegi? Nu suntem ca țările comuniste care pot să facă și pot să dreagă. Nu mă interesează oricum pe mine.

(n.r. Credeți că ar fi un plus pentru FCSB să promoveze Steaua, să aveți derby-uri cu ei?) Nu știu, nu mă interesează! Ce lovitură... care e problema mea, ce treabă am eu cu ei, la ce mă lovește pe mine?

Eu nu știu nimic de asta, nu cred, nu știu așa ceva. E posibil să fie la Legea Sportului ceea ce eu am cerut, știu că sunt... să se corecteze și să se facă modificări la lege, s-au cerut amendamente. Poate aia e posibil și ei zic cealaltă, nu știu, pe mine nu mă deranjează cu nimic. Eu vreau pace și liniște, îmi văd de treaba mea. Să mă lase în pace pe mine, să facă ce vor!

Nu are de ce să fie opusul păcii și liniștii, ce treabă am eu cu ei? Da, ar fi bătăi la meciurile directe. Dar nu prea are de ce, ei o să fie puțini, ca să ia suporteri, că zic că vor migra... nu vor migra! Mai rău va fi și mai răi vor fi ăștia! Zicem că promovează și vin și joacă cu noi, le dăm 23-0! Așa o să fie. Ce să facă cu MApN? Trebuie bani aici, nu mai merge cu sprijin politic”, a spus Gigi Becali, conform IamSport.