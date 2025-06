În urma declarațiilor, multe voci s-au întrebat dacă fiul lui Imad Kassas a sugerat că Metaloglobus va face ”omenii” cu FCSB în următorul sezon.

Gigi Becali: ”Nu ne prezentăm cu Metaloglobus, să pierdem la masa verde!”

Gigi Becali exclude complet această variantă și a declarat că este dispus ca FCSB să nu se prezinte la meciurile cu Metaloglobus, astfel încât să fie evitate anumite speculații.

”Probabil că se referă la orbita, adică Liga 1, în competiția unde e FCSB. Dacă e așa, Doamne, Ajută, să fie primit, dar nu există așa ceva, nici nu accept eu așa ceva, mie îmi place dreptatea. Eu sunt foarte bun prieten cu patronul lor. El îmi mai spunea să îi dau un sfat, chiar și acum două săptămâni.

Nu ne prezentăm cu Metaloglobus, să pierdem la masa verde. Ca să nu zică lumea nimic, nu mă prezint cu Metaloglobus. Eu am pierdut un campionat cu Buzău, care era echipa mea, aveam șase jucători acolo, pentru că nu am fost de acord să se facă blaturi.

I-am dat 10.000 de euro pe lună antrenorului și i-am spus: ai obligația să crești jucători. El ce a făcut? S-a predat la CFR și nouă ne-au luat campionatul în penultima etapă. Acum nu mai e nevoie”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

Ce a declarat fiul lui Imad Kassas după ce Metaloglobus a promovat în Superligă

"Am trăit intens meciul. Am simțit sigur că în sfârșit câștigăm. După foarte mult timp și efort, am reușit să câștigăm. Metaforic vorbind, promovarea lui Metaloglobus în Liga 1 înseamnă că planeta Metaloglobus intră în orbita lui FCSB, în orbita Stelei lui Becali. Adică o să fie ceva foarte frumos. Vor fi, pentru prima dată în istorie, cele mai tari echipe istorice în Liga 1. Familia mea a investit foarte mult din toate punctele de vedere, în oameni, în teren", a afirmat Jerry Kassas.