Gigi Becali merge in cantonament inainte de Steaua - CFR Cluj! Cei 4 jucatori cu care vrea neaparat sa vorbeasca si ce i-a cerut lui Dica

Desi a anuntat ca nu mai e patronul echipei, Gigi Becali ramane implicat la Steaua.

Gigi Becali isi doreste enorm ca Steaua sa castige titlul in acest sezon dupa ce in precedentele 2 editii a pierdut in fata celor de la Astra, respectiv Viitorul, iar partida de duminica impotriva celor de la CFR Cluj poate reprezenta pasul decisiv pentru echipa lui Nicolae Dica.

Astfel, Becali a decis sa mearga din nou in cantonamentul echipei inainte de partida de pe National Arena, anunta Fanatik. Becali va urmari antrenamentele de vineri si sambata ale stelistilor si i-a cerut lui Nicolae Dica si staff-ului acestuia sa-i puna la dispozitie date legate de numarul de kilometri alergati de jucatori in timpul partidelor, dar si detalii tehnice legate de pregatirea jucatorilor.

Becali a mai fost in urma cu cateva saptamani in cantonamentul echipei, iar acum doreste sa discute si cu Denis Alibec si Constantin Budescu. De asemenea, Florinel Coman si Dennis Man sunt alti 2 jucatori cu care vrea Becali sa vorbeasca direct pentru a-i motiva.