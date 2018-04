Becali se pregateste sa-l cheme la Palat! Jucatorul mai putin bagat in seama care si-a castigat un nou contract

Sarbul Momcilovic (30 de ani) este unul dintre cei mai constanti stelisti. Mai putin bagat in seama decat jucatori precum Alibec ori Budescu, acesta l-a impresionat pe patronul Gigi Becali.

Marko Momcilovic este unul dintre cei mai seriosi si muncitori jucatori ai lui Dica. Fundasul de 30 de ani, transferat de la Pandurii, s-a remarcat mai degraba prin constanta si prin disponibilitatea la efort, decat prin executii ori reusite individuale.

Un jucator care s-a ferit de discutii privind viata extrasportiva si de cancan-uri, Momcilovic l-a determinat pe Gigi Becali sa ii ofere un nou contract, scrie publicatia Fanatik.

Potrivit sursei citate, fundasul va primi o marire salariala de la 13.000 euro pe luna la 15.000 euro pe luna, precum si varianta de a-si prelungi intelegerea scadenta in vara lui 2019 cu inca 3 ani.

24 meciuri si 4 goluri are Momcilovic in acest sezon al Ligii I

4 meciuri in preliminariile UCL si 2 in grupele UEL a jucat el in acest sezon