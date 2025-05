Căpitanul lui Dinamo, aflat în perioada de recuperare după o accidentare, a intrat în vizorul lui Gigi Becali de câteva luni. Finanțatorul lui FCSB recunoaște acum că a discutat cu Andrei Nicolescu despre un posibil transfer în vară.

Gigi Becali: "L-am sunat pe Andrei Nicolescu pentru Dennis Politic"



Totuși, Becali susține că nu au existat momentan negocieri propriu-zise și că așteaptă finalul sezonului.



"L-am sunat pe Andrei Nicolescu și am vorbit cu el despre Politic. Vedem, stați să terminăm campionatul. Nu am făcut nicio ofertă oficială în acest moment pentru el. Nu am negociat nimic", a spus Becali, pentru Digisport.



Pe lângă Politic, Becali a mai anunțat recent că de la Dinamo ar fi interesat și de Kennedy Boateng, stoperul togolez în vârstă de 28 de ani. De parte cealaltă, Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, a transmis că orice jucător este de vânzare.

Andrei Nicolescu: ”Nimeni nu e de nevândut la Dinamo”



Oficialul ”câinilor” lasă de înțeles că ar exista șanse ca cei doi să ajungă la marea rivală dacă oferta lui Gigi Becali va fi pe măsură.



”Așa cum am spus, deși toți jucătorii de la Dinamo sunt de vânzare, toate transferurile se fac, în primul și în primul rând, pe raționamente economice și, în momentul în care există și alt tip de raționament, în legătură cu rivalități, vom fi foarte atenți.



Nimeni nu e de nevândut la Dinamo, dar toate deciziile se vor lua în funcție de circumstanțe economice și contexte speciale, cum este acesta, și contexte legate de rivalități. Nu altfel”, a spus Nicolescu, în exclusivitate pentru PRO TV.