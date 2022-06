Gigi Becali, gata de un nou 'artificiu'! Mijlocașul pe care vrea să îl aducă la FCSB pentru a-l folosi pe postul de fundaș central 

Vicecampioana României s-a despărțit de Paulo Vinicius, care nu a primit o propunere de prelungire a contractului, dar și de Andrei Miron, care a semnat din postura de jucător liber de contract cu Hapoel Haifa. Astfel, singurul fundaș central de meserie rămas este Iulian Cristea, care s-a accidentat serios în meciul cu Muntenegru, 0-2.

Variantele FCSB-ului rămân astfel Denis Haruț și Dragoș Nedelcu, despre care Mihai Stoica a spus că vor fi folosiți drept fundași centrali. Pe lângă cei doi, Gigi Becali a mai gândit însă un 'artificiu' și a anunțat ce jucători mai pot fi folosiți pe postul respectiv.

Gigi Becali, gata să folosească un mijlocaș pe postul de fundaș central



Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit ce opțiuni mai are pentru a folosi pe postul de fundaș central, iar unul dintre răspunsuri a surprins. Gigi Becali a dezvăluit că îl va folosi și pe Ovidiu Popescu, cel care a fost folosit pe mai multe posturi la FCSB, dar și pe Mihai Lixandru, mijlocaș de profesie, jucător ce aparține de FCSB, împrumutat la CS Mioveni în acest sezon.

„Eu mă interesez de fundași, dar aduc doar gratis. Știți politica mea. Nu vreau să intru în faliment. Aduc jucători doar gratis. Dacă nu găsesc nimic gratis, o să joace Haruț și Ovidiu Popescu. Și o să vină Lixandru ( n.r – Mihai Lixandru, 21 de ani).

A zis Stoican acum ceva timp că e un fundaș foarte bun și am zis să-l vedem. Am întrebat unde e și am zis să-l vină, ca să-l vedem”, a spus Gigi Becali pentru GSP.

Mihai Lixandru (21 ani) aparține de FCSB 2, iar în 2020 a fost împrumutat la Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Mijlocașul defensiv, care joacă și mijlocaș central, a mai jucat și pentru Gaz Metan Mediaș, iar în februarie 2022 a fost împrumutat la CS Mioveni, urmând să revină la vicecampioana României la finalul lunii iunie.

30 de meciuri a jucat Lixandru în acest sezon, având un gol marcat și un assist.