Mihai Stoica îl contrazice pe Ilie Dumitrescu în cazul fundașului propus pentru FCSB: "Are mari probleme pe construcție" 

După accidentarea lui Iulian Cristea în meciul naționalei României cu Muntenegru, din grupele Nations League, FCSB trece printr-o criză acută din punct de vedere al fundașilor centrali, ținând cont că Andrei Miron și Vinicius Jr nu vor mai continua la vicecampioana României.

Ilie Dumitrescu a făcut o propunere celor de la FCSB, aducând în discuție numele lui Joyskim Dawa (26 ani), de la FC Botoșani.

Mihai Stoica, reacție la declarațiile lui Ilie Dumitrescu

"Am văzut ce descriere i-a făcut Ilie Dumitrescu lui Dawa, că e puternic, dă bine cu capul, e bun pe construcţie. Îţi spun că are mari probleme la construcţie. Acum, nu, nu s-a pus problema, au fost discuţii mai vechi (n.r. - despre transfer).

Nu aş avea ce fundaş central să propun din Liga 1 (n.r. - lui Gigi Becali). Fundaş central puternic şi înalt a fost Planic. Dacă propunerile mele nu sunt acceptate, atunci îmi văd de treabă", a managerul general de la FCSB.

Ilie Dumitrescu: "Am auzit numai lucruri bune despre el!"

"E un jucător puternic, foarte puternic, face un pressing de întâmpinare agresiv în zonă. Disciplinat, am auzit numai lucruri bune despre el, are și o tehnică bună pentru postul de fundaș central. S-a remarcat la Botoșani, eu cred că într-un alt context, poate să ajute foarte mult, are forță, are toate calitățile să facă performanță", a declarat Ilie Dumitrescu pentru PRO Arena și www.sport.ro.