Gigi Becali, din nou în vizorul vechiului ”dușman”: ”Poate fi sancționat disciplinar!”

Gigi Becali, din nou &icirc;n vizorul vechiului &rdquo;dușman&rdquo;: &rdquo;Poate fi sancționat disciplinar!&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Finanțatorul lui FCSB, Gigi Becali, a făcut din nou o serie de declarații controversate, care l-au avut ca țintă pe Siyabonga Ngezana, fundașul central al campioanei României. 

TAGS:
FCSBGigi BecalifareSiyabonga Ngezana
Din articol

Concret, Becali a spus că nu va mai aduce la FCSB fotbaliști africani, deoarece ”nu te poți înțelege cu ei” și pentru că ”nu au educație”.

Gigi Becali, în vizorul FARE

Chiar finanțatorul roș-albaștrilor a recunoscut faptul că declarațiile sale pot fi considerate a fi discriminatorii și se pare că a avut dreptate. FARE (Football Against Racism in Europe), o ”cunoștință” veche a finanțatorului de la FCSB, a reacționat după declarațiile lui Becali și a transmis că acesta ar putea fi din nou sancționat.

Patronul FCSB, Gigi Becali, ar putea fi sancționat disciplinar după ce a declarat că va înceta să mai transfere jucători africani, susținând că aceștia „nu au civilizație” și „nu pot fi înțeleși”. Remarcile sale rasiste l-au vizat pe fundașul sud-african al FCSB, Siyabonga Ngezana”, se arată în mesajul postat de FARE pe rețelele sociale.

Nu este pentru prima dată când FCSB ar avea probleme din cauza FARE. În 2022, roș-albaștrii au avut peluzele suspendate la meciul cu Viking din play-off-ul Conference League. Atunci, fanii au afișat un steag care a fost considerat de către reprezentantul FARE având caracter neonazist.

Ce a spus Gigi Becali despre Siyabonga Ngezana

După ce a spus că, mai nou, are emoții când mingea ajunge la Siyabonga Ngezana, patronul a făcut niște remarci la adresa sud-africanului care nu au nicio legătură cu fotbalul.

Uite ce spun, să nu se creadă că e discriminare. Nu mai iau jucători din ăştia (n.r. din Africa) Nu de discriminare, dar nu poţi să te înţelegi cu ei.

Ngezana are nevasta pe acolo, prin Africa. I-am spus să vină cu nevasta şi copiii din Africa, să îi aducă aici. El nu înţelege. Nu au civilizaţie.

Nu înţeleg de vorbă bună, ce să le faci? Nu mai zic mai multe, că după aia zic că e discriminare, mă cheamă la Comisii”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă
Val de concedieri masive &icirc;n Rom&acirc;nia. Industriile &icirc;n care mulți angajați &icirc;și vor pierde locurile de muncă
ULTIMELE STIRI
Avocatul lui Gigi Becali r&acirc;de de CSA Steaua după decizia &Icirc;CCJ: Vor primi o sumă din patru litere: zero!
Avocatul lui Gigi Becali râde de CSA Steaua după decizia ÎCCJ: "Vor primi o sumă din patru litere: zero!"
Insolvența bate la ușă la CFR Cluj! Ioan Varga anunță: &rdquo;E doar o chestiune de zile!&rdquo;
Insolvența bate la ușă la CFR Cluj! Ioan Varga anunță: ”E doar o chestiune de zile!”
Mihai Stoica, anunț despre Olaru și Tănase: Nu s-au certat vreodată! Să se uite la limbajul corpului
Mihai Stoica, anunț despre Olaru și Tănase: "Nu s-au certat vreodată! Să se uite la limbajul corpului"
Dioszegi s-a convins după ce a văzut &icirc;n Liga 2: Ei sunt cu un picior &icirc;n prima ligă, dar locul 2 de v&acirc;nzare
Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare"
Giovanni Becali, contrariat de fostul patron din Superliga: Să arunci 60 de milioane? Trăiai ca un boier!
Giovanni Becali, contrariat de fostul patron din Superliga: "Să arunci 60 de milioane? Trăiai ca un boier!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Maghiarii se m&acirc;ndresc cu B&ouml;l&ouml;ni: răspunsul lui Loți, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă e mai apreciat &icirc;n Rom&acirc;nia sau &icirc;n Ungaria

Maghiarii se mândresc cu Bölöni: răspunsul lui Loți, când a fost întrebat dacă e mai apreciat în România sau în Ungaria

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!

Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!

Sassuolo - Genoa 1-2 | Prima victorie din noul sezon pentru clubul lui Dan Șucu

Sassuolo - Genoa 1-2 | Prima victorie din noul sezon pentru clubul lui Dan Șucu

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz

Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica, anunț despre Olaru și Tănase: Nu s-au certat vreodată! Să se uite la limbajul corpului
Mihai Stoica, anunț despre Olaru și Tănase: "Nu s-au certat vreodată! Să se uite la limbajul corpului"
Insolvența bate la ușă la CFR Cluj! Ioan Varga anunță: &rdquo;E doar o chestiune de zile!&rdquo;
Insolvența bate la ușă la CFR Cluj! Ioan Varga anunță: ”E doar o chestiune de zile!”
Dioszegi s-a convins după ce a văzut &icirc;n Liga 2: Ei sunt cu un picior &icirc;n prima ligă, dar locul 2 de v&acirc;nzare
Dioszegi s-a convins după ce a văzut în Liga 2: "Ei sunt cu un picior în prima ligă, dar locul 2 de vânzare"
Slavia Praga - Arsenal, Napoli - Frankfurt, ACUM &icirc;n Champions League! Juventus și Tottenham, joacă tot azi
Slavia Praga - Arsenal, Napoli - Frankfurt, ACUM în Champions League! Juventus și Tottenham, joacă tot azi
FCSB are un nou director sportiv: Ne-am &icirc;nțeles!
FCSB are un nou director sportiv: "Ne-am înțeles!"
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
FIFA și UEFA, somate să suspende toate echipele din Rusia, inclusiv naționala!
FIFA și UEFA, somate să suspende toate echipele din Rusia, inclusiv naționala!
Fotbalistul sud-african care vrea să-i calce pe urme lui Siyabonga Ngezana: Am avut o discuție cu el
Fotbalistul sud-african care vrea să-i calce pe urme lui Siyabonga Ngezana: "Am avut o discuție cu el"
CITESTE SI
Val de concedieri masive &icirc;n Rom&acirc;nia. Industriile &icirc;n care mulți angajați &icirc;și vor pierde locurile de muncă

stirilephttps: Val de concedieri masive în România. Industriile în care mulți angajați își vor pierde locurile de muncă

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

stirileprotv Guvernul adoptă reforma administrației publice. 13.000 de angajați concediați, parlament redus la 400 de membri

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!