Gigi Becali, din nou în vizorul vechiului ”dușman”: ”Poate fi sancționat disciplinar!”

” Patronul FCSB, Gigi Becali, ar putea fi sancționat disciplinar după ce a declarat că va înceta să mai transfere jucători africani, susținând că aceștia „nu au civilizație” și „nu pot fi înțeleși”. Remarcile sale rasiste l-au vizat pe fundașul sud-african al FCSB, Siyabonga Ngezana ”, se arată în mesajul postat de FARE pe rețelele sociale.

Chiar finanțatorul roș-albaștrilor a recunoscut faptul că declarațiile sale pot fi considerate a fi discriminatorii și se pare că a avut dreptate. FARE (Football Against Racism in Europe), o ”cunoștință” veche a finanțatorului de la FCSB , a reacționat după declarațiile lui Becali și a transmis că acesta ar putea fi din nou sancționat.

Concret, Becali a spus că nu va mai aduce la FCSB fotbaliști africani, deoarece ” nu te poți înțelege cu ei ” și pentru că ” nu au educație ”.

Nu este pentru prima dată când FCSB ar avea probleme din cauza FARE. În 2022, roș-albaștrii au avut peluzele suspendate la meciul cu Viking din play-off-ul Conference League. Atunci, fanii au afișat un steag care a fost considerat de către reprezentantul FARE având caracter neonazist.

Ce a spus Gigi Becali despre Siyabonga Ngezana

După ce a spus că, mai nou, are emoții când mingea ajunge la Siyabonga Ngezana, patronul a făcut niște remarci la adresa sud-africanului care nu au nicio legătură cu fotbalul.

”Uite ce spun, să nu se creadă că e discriminare. Nu mai iau jucători din ăştia (n.r. din Africa) Nu de discriminare, dar nu poţi să te înţelegi cu ei.

Ngezana are nevasta pe acolo, prin Africa. I-am spus să vină cu nevasta şi copiii din Africa, să îi aducă aici. El nu înţelege. Nu au civilizaţie.

Nu înţeleg de vorbă bună, ce să le faci? Nu mai zic mai multe, că după aia zic că e discriminare, mă cheamă la Comisii”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

