Roș-albaștrii l-au pierdut pe Mihai Popescu la meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0. Fundașul central s-a accidentat în repriza secundă și a fost înlocuit cu Virgil Ghiță, omul care a marcat golul victoriei.

Ngezana ar putea lipsi o lună din programul lui FCSB

Diagnosticul este unul cumplit pentru Mihai Popescu: ruptură de ligamente, motiv pentru care fotbalistul nu are șase mari să mai joace în acest sezon. Popescu se alătură astfel pe lista fundașilor indisponibili de la FCSB, pe care se mai află Joyskim Dawa, Daniel Graovac și Vali Crețu.

Siyabonga Ngezana este ultimul fundaș central cu experiență care poate juca atât în campionat, cât și în Europa, însă sud-africanul va absenta și el o perioadă.

După ce a obținut calificarea la Cupa Mondială cu naționala țării sale, Ngezana va lua parte și la Cupa Africii pe Națiuni alături de Bafana Bafana, turneu care va avea loc în perioada 21 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026.

Vestea bună pentru roș-albaștri este că programul echipei este unul lejer în perioada respectivă, având programat un singur meci, cu Rapid, în weekend-ul 20-21 decembrie.

