Gigi Becali a dat „undă verde” pentru un transfer la Metaloglobus

Edjouma, aflat sub contract cu FCSB până la finalul anului, nu vrea să facă pasul spre o echipă cu obiectiv minim și, în plus, salariul oferit (sub 4.000 de euro) ar fi fost departe de pretențiile sale.



Fostul jucător de la FC Botoșani a mai refuzat recent și o ofertă de 30.000 de euro pe lună de la un alt club. În sezonul trecut, Edjouma a fost împrumutat la Bari, iar în prezent a revenit la FCSB.



Fotbalistul cotat la 800.000 de euro a strâns până la momentul redactării acestul articol 105 meciuri în tricoul campioanei, a marcat 17 goluri și a livrat opt pase decisive.