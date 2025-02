Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #25 din SuperLiga României la Covasna. La capătul celor 90 de minute, Sepsi OSK a înregistrat toate cele trei puncte, iar Farul Constanța a plecat din Sfântu Gheorghe cu mâna goală.



Gică Hagi nu s-a mai abținut după eșecul de la Sfântu Gheorghe: ”Mă face să râd”



În minutul 86, Gică Hagi a luat cartonaș galben, iar după meci a făcut praf arbitrajul. ”Regele” consideră că a fost acordat penalty pe nedrept în minutul 17 și că, de fapt, Farul ar fi trebuit în timpul jocului să beneficieze de o lovitură de la 11 metri.



”Am luat galben (n.r. - după câteva clipe de tăcere). Am luat galben, ce să zic? La noi, penalty, care mă face să râd. Ce să zic? Noi am avut penalty, cum am avut la Constanța, așa cum au avut ei cu Aioani, aici, când portatul nu dă în minge și se duce...



Nici nu știu ce să zic... Știu că e fotbal, dar sunt lucruri care mă depășesc. Iau și cartonaș pentru că întreb niște lucruri. Asta e...



Ce să-mi explice? Nu trebuie mie să-mi explice. Ideea este că modul de intrepretare e diferit de la meci la meci. Nu mai înțelegem nimic. Contează și partea noastră, ce trebuia să facem.



Dacă ăla e penalty, al lor? Îți vine.... Ce contact e ăla de penalty? Apoi, penalty clar la noi, portarul nu atinge mingea, se duce în jucătorul nostru, e fault clar. Oamenii iau decizii. Pentru unii e o interpretare, pentru alții e alta. Apoi, mii de scuze”, a spus Gică Hagi.



