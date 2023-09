E prima partidă a dobrogenilor după eliminarea din Europa.

Gică Hagi a scos în evidență două cauze ale picajului fotbalului românesc, într-o conferință de presă care a avut loc sâmbătă. România a rămas fără echipe în cupele europene după ce Farul a fost eliminată din Conference League de HJK Helsinki, în timp ce Sepsi a ratat accederea în grupele aceleiași competiții după ce drumul i-a fost barat de gruparea Bodo/Glimt din Norvegia.

Managerul celor de la Farul a subliniat două registre în care trebuie schimbate lucrurile: administrativ și tehnic. A făcut referire la Revoluția din 1989 și a pedalat pe ideea că sporturile de echipă din România au regresat în lupta cu marile forțe ale Europei.

Gică Hagi, discurs-manifest: "De aceea s-a făcut Revoluția în 90 pentru a fi liberi, democrați, dar în sport am regresat, mai ales la sportul colectiv"

"E clar că am avut o zi în care am fost dezamăgiți, am reflectat, am analizat. Fotbalul românesc are mult de progresat, în multe direcții. E un moment în care trebuie să reflectăm pentru a face progrese.

Sunt două lucruri: adminstrativă, unde trebuie să ne organizăm mult mai bine, pentru că produce bugete.

Apoi partea tehnică. Tehnicul trebuie să facă obiective. Toată lumea e de acord e că suntem unde suntem, e realitatea care ne doare, dificilă s-o acceptăm. De mâine încolo trebuie foarte clar o analiză bine făcută, găsite cauzele. Dacă nu schimbăm nimic...

Cei care am făcut performanță... E greu să acceptăm această realitate dură. Trebuie să schimbăm ceva pentru ca echipele românești să fie în cupele europene, să aibă acționari. De aceea s-a făcut Revoluția în 90 pentru a fi liberi, democrați, dar în sport am regresat, mai ales la sportul colectiv", a declarat Gică Hagi, într-o conferință de presă.

Gică Hagi: "Bugetele noastre nu contează, sunt infime"

"Toți cei de afară pe care i-am bătut sau am jucat de la egal la egal aveau 80 de milioane buget și acum au ajuns la un miliard!

Noi suntem zero în momentul de față, bugetele noastre nu contează, sunt infime!

La ce țară reprezentăm, la populația pe care o avem... Ce s-a întâmplat în vara asta, ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani, doare. Dacă nu doare, e greu să vină ceva bun pentru România", a mai tunat fostul decar al naționalei.