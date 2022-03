Giani Kiriță continuă războiul cu Steliano Filip: ”Uitați-vă la băiețelul ăsta, nu a câștigat nimic”

Echipa din capitală nu se regăsește din punt de vedere sportiv, iar până acum, de la începutul acestui sezon, a schimbat patru antrenori. Dario Bonetti, Mircea Rednic, Flavius Stoican și acum Dusan Uhrin jr. sunt tehnicienii care au stat pe banca „câinilor” în actuala stagiune.

Între vestiar și legendele clubului s-a iscat un scandal. Ultimele zile au fost pline de contre între Giani Kiriță și Steliano Filip, unul dintre jucătorii cu experiență de la Dinamo.

Cei doi și-au aruncat cuvinte dure. După ce au avut fiecare câte un comentariu, Giani Kiriță a revenit cu o intervenție în care îl atacă pe Filip deoarece „l-a lucrat” pe Mircea Rednic.

”E timpul să clarificăm tot și să punem punct, pentru că băiatului ăstuia, de fapt băiețelului, îi place foarte mult să latre. Unu la mână, am sărit în apărarea lui Mircea Rednic, și, sincer, aș fi sărit în apărarea oricui ar fi fost pe banca tehnică, pentru că mi se pare lipsă de educație să-i răspunzi unui antrenor. E un antrenor bun, cu experiență, respectat.

Nu ai voie. Indiferent ce conflict ai avea, îi răspunzi în privat. Doi la mână, niciodată nu s-a pus problema să merg în staff. Am avut niște discuții, iar, când eu am fost acolo, la ei (n.r. – la Săftica) să le spun ce înseamnă cu adevărat o echipă, am făcut-o din suflet și nu are nicio legătură cu ce spune băiețelul acesta.

Întrebați-l pe domnul Rednic dacă e adevărat (n.r. că a râs de el). E cel mai bine. Totuși, nu cred că domnul Rednic și-ar fi permis să vorbească astfel despre un jucător care a făcut performanțe, care a jucat la Dinamo și care a venit cu sufletul să ajute echipa. Nici nu am stat foarte mult, am fost la un singur la un antrenament.

Am fost la un singur antrenament, la Săftica. Nu am cum să dezvolt. Faptul că am făcut un singur antrenament și le-am transmis câteva vorbe nu este de ajuns.

Uitați-va la băiețelul ăsta. El n-a câștigat nimic, pentru ca mai apoi să poată să vorbească. A ajuns la un club atât de titrat ca Dinamo, încât nu știe ce înseamnă educație sportivă, ce înseamna ca, mai întâi să joci, iar apoi să vorbești. Se face prea mult tam-tam cu el.

Asta o să i le spun eu față-n față. Faptul că am vorbit în presă, că am vorbit corect față de ce se întâmplă, că nu ai voie să-i răspunzi unui antrenor cum e Mircea Rednic, care a luat un titlu cu Dinamo, este altceva.

A venit Dusan Uhrin jr. Sperăm să poată facă ceva și să salveze echipa, să nu mai mergem la baraj. Da, avem încrederea că poate să salveze echipa. E cam ultima soluție, iar, vizavi de jucători, trebuie să înțeleagă și să nu se ofuscheze. Ei ne-au făcut de rușine tot anul. Nu trebuie să vorbească la ora actuală de absolut nimeni. Băiețelul ăsta (n.r. – Steliano Filip) e genul de jucător care nu spune nimic, nu face nimic, dar e în stare să răspundă tuturor. Asta înseamnă că nu are educație sportivă. Dacă mă gândesc bine, ar fi în stare să-l întrebe și pe domnul Hagi ce a făcut în fotbal. E genul ăsta de jucător, mă rog, jucător e mult spus”, a spus Giani Kiriță, la Playsport.