Farul și Viitorul au fuzionat în vara anului 2021, iar Gică Hagi a preluat echipa constănțeană și a reușit s-o ducă, în sezonul 2022/23, chiar pe prima poziție în pauza de iarnă.

Gheorghe Hagi are planuri mari cu Farul Constanța! În ce an crede tehnicianul că va cuceri titlul

Iar legendarul fotbalist are planuri mari cu Farul. Hagi a transmis că își dorește să câștige campionatul în 2025 și are încredere în asta, evidențiind că jucătorii săi se dezvoltă bine.

„Eu știu ce vreau. Am un club care se dezvoltă bine, care este pe drumul cel bun. Și vom ajunge să fim cei mai buni, așa cum visez și vreu. În 2025, vom fi campioni. Farul va fi un club puternic. Eu nu sunt bogat. Dacă eram bogat, aveam acum cei mai buni jucători.

Dar am Academia, care a produs an de an fotbaliști de calitate. Și va veni și ziua aceea, cum am mai spus, când primul 11 al naționalei României va fi format exclusiv din jucători de la Academie”, au fost cuvintele lui Gheorghe Hagi, potrivit Digi Sport.

Farul, în această stagiune

Constănțenii au înregistrat 13 victorii, șase rezultate de egalitate și două înfrângeri. În ultimele două meciuri, înainte de pauza de iarnă, Farul a făcut egal în deplasare cu FC Voluntari, 1-1, și a pierdut rușinos, tot în deplasare, 0-4 cu FC Hermannstadt.

La sfârșitul lui ianuarie, campionatul va reîncepe, iar trupa dirijată de Hagi se va duela cu CFR Cluj pe 23 ianuarie, ora 20:00. Următorul meci al Farului va fi cu FCSB, pe 28 ianuarie, de la oar 18:00.