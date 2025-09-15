Ploieștenii au fost învinși categoric de Dinamo, scor 0-3, în etapa a 9-a a SuperLigii, iar la finalul partidei fanii și-au pierdut răbdarea și i-au cerut demisia antrenorului Liviu Ciobotariu. Tehnicianul nu s-a ascuns și a avut o reacție imediată, mergând direct în fața suporterilor furioși.



Dinamo a controlat partida și a punctat decisiv prin Cătălin Cîrjan (44'), Danny Armstrong (60') și Maxime Sivis (90+6'), declanșând furia în tribunele arenei din Ploiești.



Ciobotariu, dialog direct cu galeria înfuriată



Imediat după fluierul final, din peluza ploieșteană a răsunat un singur cuvânt: "Demisia!". Vizibil afectat de a cincea înfrângere pe banca "lupilor galbeni", Liviu Ciobotariu nu a plecat la vestiare. În schimb, tehnicianul în vârstă de 52 de ani a luat atitudine și s-a îndreptat spre sectorul unde se aflau cei mai înfocați suporteri pentru a purta un dialog cu aceștia, un gest menit probabil să calmeze spiritele încinse.



Bilanțul lui Ciobotariu pe banca Petrolului este unul sub așteptări. În cele 10 meciuri sub comanda sa, echipa a înregistrat doar două victorii, trei remize și a suferit nu mai puțin de cinci înfrângeri.

