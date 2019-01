CFR il da pe jucatorul anuntat drept o SUPER LOVITURA! Pleaca tot in Liga 1. Cu cine negociaza

CFR renunta la unul dintre jucatorii pe care se bucura in vara ca i-a transferat.

Robert Tambe nu intra in planurile lui Conceicao pentru 2019 si va fi lasat sa plece. Varful de 24 de ani, campion al Africii cu nationala din Camerun in 2017, a prins numai 7 meciuri in acest sezon si a marcat un singur gol. Conform Fanatik, Tambe e aproape de un transfer la Sepsi Sf. Gheorghe. Tot acolo au ajuns de la Cluj in ultimii ani Nouvier, Hamed sau Dodoi.



In cariera, Tambe a mai trecut pe la Spartak Trnava si Adana Demirspor. In nationala Camerunului are 10 selectii.