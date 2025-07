Fosta iubită a lui Cosmin Achim: "După 5-6 luni mi-a cerut cam 2.000-3.000 de euro. Spunea că are datorii către colegi, prieteni"



Cei doi au avut o relație ce a durat 4 ani și s-au despărțit în septembrie 2022, motivul fiind dependența de jocuri de noroc a fotbalistului. Daniela Tatara a vorbit în 2023 despre situația lui Achim, oferind detalii legate de relația lor.



„Problemele lui au apărut din cauza jocurilor de noroc, cazinourilor. Cred că mi-am dat seama de problemele lui la 4-5 luni de când ne-am cunoscut. Nu eram în permanență cu el și le-am descoperit treptat, din cauza problemelor care s-au creat am intrat în cercul lui de prieteni și așa am ajuns să îl cunosc cu adevărat, să îi știu viciile, am descoperit dependența lui de jocurile de noroc. Eu nu am făcut parte din aceste cercuri de oameni și nu știam cum reacționează un om care are aceste probleme.



Am încercat să merg cu el la psiholog, ca el să nu ajungă într-o stare degradantă. Din păcate, nu am reușit. Mi-am dat seama în momentul în care noi am fost în Barcelona în primele luni. În fiecare seară îmi spunea să mergem la cazinou. Eu habar nu aveam. Și eu am intrat în cazino, dar pentru a mă distra, nu a câștiga.



Am jucat și eu, am fost în La Vegas, Monaco, dar am jucat pentru distracție, nu pentru bani. El mă atrăgea mereu în locul acela și am început să am dubii. Apoi ne-am întors la activitățile noastre normale, iar el a început să aibă probleme cu banii și mă întrebam cum de ajunge să nu aibă niciun ban. Nu juca sume foarte mari, 500-1.000 de euro. Jucam împreună. Blackjack, ruletă. Astea le-am făcut amândoi, nu îl acuz, dar de atunci mi-am dat seama de dependența lui.



După 5-6 luni mi-a cerut cam 2.000-3.000 de euro. Spunea că are datorii către colegi, prieteni. El avea problemele astea de foarte mulți ani, nu de când m-a cunoscut. Datoriile se strâng, iar când ele depășesc nivelul salarial, intri în colaps.



'Luna această o să încasez salariu și mi-ar mai trebui 2.000-3.000, apoi la următorul salariu îți restitui banii', așa îmi spunea. Normal că nu i-am mai văzut. Am continuat să îl ajut pentru că simțeam că poate face ceva cu viitorul lui. Eu nu am pus accentul pe bani, am pus accentul pe viitorul și viața lui.



Chiar dacă banii sunt greu de recuperat, în situația în care este el astăzi. Noi am stabilit o sumă de comun acord, 50.000 de euro. Eu nu am stat să calculez, am stabilit de comun acord la această sumă”, a relatat Daniela Tatara, într-un interviu acordat pentru GSP în martie 2023.