În primele patru meciuri din play-off, Universitatea Craiova a înregistrat o victorie, două rezultate de egalitate și o înfrângere: 3-1 vs Rapid, 2-3 vs Farul, 1-1 vs CFR Cluj, 1-1 vs FCSB.

Fotbalistul de la Universitatea Craiova care „merită” să fie la națională: „A fost cel mai bun de pe teren!”

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a vorbit despre Andrei Ivan, care nu a fost convocat de selecționerul Edward Iordănescu pentru meciurile naționalei cu Andorra și Belarus.

Finanțatorul a precizat că Andrei Ivan, 10 goluri în 29 de apariții în acest sezon de campionat, merită să fie selecționat în cadrul reprezentativei de fotbal a României.

„Eu pot să spun dacă merită să fie acolo. Dacă va fi acolo, ăsta e un pariu impredictibil. Da, merită să fie acolo! Cu Rapid a fost cel mai bun de pe teren”, a spus Mihai Rotaru, potrivit Prosport.

Andrei Ivan se află la Universitatea Craiova din vara lui 2019. Cotat la 2.5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, winger-ul a participat în 240 de jocuri pentru olteni, a marcat 60 de goluri și a pasat decisiv în 34 de situații.

